ایران در شاخص مقالات پراستناد جهان به رتبه ۶ رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی علویان مهر، رئیس موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام از بهبود جایگاه ایران در شاخص مقالات پراستناد خبر داد و گفت: ایران در میان ۲۰ کشور دارای بیشترین تولیدات علمی جهان، تنها کشوری است که طی سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ موفق به ارتقای دو رتبه‌ای در این شاخص شده است.

وی ادامه داد: بر اساس داده‌های پایگاه اسکوپوس، جایگاه ایران در شاخص سهم مقالات ۱۰ درصد برتر پراستناد از رتبه ۸ در سال ۲۰۲۳ به رتبه ۶ در سال ۲۰۲۵ رسیده است. همچنین سهم این مقالات از ۱۴.۱ درصد به ۱۵.۹ درصد افزایش یافته است.



رئیس موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام افزود: این ارتقا در حالی رقم خورده که رتبه ایران از نظر تعداد کل مدارک علمی در همین بازه زمانی از ۱۶ به ۱۸ کاهش یافته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد کیفیت و اثرگذاری استنادی بخشی از تولیدات علمی کشور روندی رو به رشد داشته است.

علویان مهر با اشاره به اهمیت حمایت از سرمایه انسانی علمی کشور گفت: تقویت زیرساخت‌های پژوهشی، حمایت از تحقیقات باکیفیت و گسترش همکاری‌های علمی بین‌المللی می‌تواند به تداوم این روند مثبت و افزایش اثرگذاری علم ایران در عرصه جهانی کمک کند.



رئیس موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام تأکید کرد: نتایج این بررسی نشان می‌دهد ظرفیت علمی کشور برای تولید پژوهش‌های اثرگذار همچنان قابل توجه است و با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان جایگاه علمی ایران را بیش از پیش ارتقا داد.