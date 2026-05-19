به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه در واکنش به مواضع اخیر آمریکا اظهار داشت: واشنگتن مدعی است حملات به ایران را «موقتاً» متوقف کرده تا به مذاکره فرصت دهد، اما همزمان از آمادگی برای حمله گسترده در هر لحظه سخن می‌گوید.

وی افزود: این رویکرد در واقع «تهدید» را در قالب «فرصت صلح» مطرح کردن است.

معاون وزیر امور خارجه تأکید کرد: ایران یکپارچه و قاطعانه آماده مقابله با هرگونه تجاوز نظامی است. برای ملت ایران تسلیم شدن معنایی ندارد؛ یا پیروزی یا شهادت.

وی در ادامه به نقل از شهید رجب‌بیگی آورده است: ما ملت بزرگی هستیم، ناممان را در تاریخ ثبت کنید؛ از میان تمامی رنگ‌ها سرخ را و از میان تمامی مرگ‌ها شهادت را برگزیده‌ایم.