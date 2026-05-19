۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۵۴

غریب‌آبادی: ترامپ «تهدید» را در قالب فرصت صلح مطرح می‌کند

غریب‌آبادی: ترامپ «تهدید» را در قالب فرصت صلح مطرح می‌کند

معاون وزیر امور خارجه کشورمان گفت: رویکرد ترامپ در واقع «تهدید» را در قالب «فرصت صلح» مطرح کردن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه در واکنش به مواضع اخیر آمریکا اظهار داشت: واشنگتن مدعی است حملات به ایران را «موقتاً» متوقف کرده تا به مذاکره فرصت دهد، اما همزمان از آمادگی برای حمله گسترده در هر لحظه سخن می‌گوید.

وی افزود: این رویکرد در واقع «تهدید» را در قالب «فرصت صلح» مطرح کردن است.

معاون وزیر امور خارجه تأکید کرد: ایران یکپارچه و قاطعانه آماده مقابله با هرگونه تجاوز نظامی است. برای ملت ایران تسلیم شدن معنایی ندارد؛ یا پیروزی یا شهادت.

وی در ادامه به نقل از شهید رجب‌بیگی آورده است: ما ملت بزرگی هستیم، ناممان را در تاریخ ثبت کنید؛ از میان تمامی رنگ‌ها سرخ را و از میان تمامی مرگ‌ها شهادت را برگزیده‌ایم.

