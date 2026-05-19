۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۲۶

وال استریت ژورنال دروغ ترامپ را برملا کرد

وال‌استریت‌ ژورنال فاش کرد که ادعای ترامپ مبنی بر درخواست چند مقام کشورهای حاشیه خلیج فارس از وی برای عدم تجاوز مجدد به ایران صحت ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال امروز سه شنبه فاش کرد که چندین مقام کشورهای حاشیه خلیج فارس اعلام کردند، از اینکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از آنها خواسته بود حمله برنامه‌ ریزی شده به ایران را به تعویق بیندازند، اطلاعی ندارند.

این رسانه آمریکایی افزود که آن ها گفته اند: از هیچ طرح حمله قریب‌ الوقوعی اطلاع نداشته اند.

این روزنامه گزارش داد که منابع دیپلماتیک عرب نیز گفته‌اند کشورهایی که ترامپ از آنها نام برده، از جمله قطر، عربستان و امارات، «هیچ اطلاعی» از هیچ طرح نظامی جدید آمریکا علیه ایران ندارند، موضعی که با ادعای ترامپ مبنی بر درخواست سران کشورهای منطقه‌ از او برای توقف عملیات مغایرت دارد و آن را رد می کند.

