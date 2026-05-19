‌به گزارش خبرگزاری مهر، رسیس عقدیتی سیاسی فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری به مناسبت فرارسیدن دومین سالگرد شهادت شهید جمهور و شهدای خدمت، ضمن گرامی داشت یاد و خاطره آن شهدای والامقام، به ادامه راه این شهدا در خدمت به جامعه اسلامی تاکید کرد.

در متن این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سَلَامٌ عَلَی إِبْرَاهِیمَ کَذَلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِینَ

انقلاب اسلامی در طول ۴۷ سال گذشته، روزهای سخت بسیاری دیده است؛ اما با عنایات الهی و هدایت های حضرت امام راحل و سیدالشهدای انقلاب اسلامی و امام سید مجتبی خامنه ای و حمایت مردم بصیر و هوشیار جمهوری اسلامی ایران توانسته است این مصائب را به جلوه‌های ماندگار همدلی ملی و اتحاد اجتماعی تبدیل نماید.

بدون تردید یکی از این روزهای سخت، سی ام اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ بود، هم‌زمان با ولادت امام هشتم(ع)، خادم آن حضرت و رئیس‌جمهور محبوب ملت ایران پس‌ از سال‌ها مجاهدت به همراه آقای دکتر حسین امیر عبداللهیان؛ وزیر محترم امور خارجه و حضرت آیت الله آل هاشم؛ نماینده محترم ولی فقیه و امام‌جمعه تبریز و جناب آقای دکتر مالک رحمتی؛ استاندار محترم آذربایجان شرقی و سردار سرتیپ پاسدار سید مهدی موسوی و عزیزان خلبان و کمک خلبان در مسیر بازگشت از مراسم افتتاح سد قیز قلعه‌سی به سمت شهر تبریز، در منطقه ورزقان استان آذربایجان شرقی دچار سانحه هوایی شدند و در راه خدمت به ملت شریف ایران اسلامی به سعادت ابدی، و مقام رفیع شهادت نائل گردیدند.

امام شهیدمان درباره آن مرد مجاهد فرمودند: "رئیسی عزیز خستگی نمی شناخت و ملت ایران، خدمتگزار صمیمی و مخلص و با ارزشی را از دست داد. برای او صلاح و رضایت مردم که حاکی از رضایت الهی است بر همه چیز ترجیح داشت، از این رو آزردگی هایش از ناسپاسی و طعن برخی بدخواهان، مانع تلاش شبانه روزیش برای پیشرفت و اصلاح امور نمی شد".

بدون شک تلاش مستمر برای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و خدمت به ملت شریف ایران، سرمایهٔ گران‌سنگ شهید رئیسی عزیز در پیشگاه خداوند متعال است.

سبک و سیره عملی رئیس جمهور شهید که به گوهر تقوا ،اخلاص ،ساده زیستی ،عدالت طلبی، فساد ستیزی ، توکل به خدا و ولایتمداری مزین بود، زیست تراز سبک زندگی و مدیریت علوی را برای آحاد شیفتگان خدمت بی‌منت و صادقانه به ملت معنا بخشید و پرچم ایثار و فداکاری را در "خیمه ولایت" و "میدان خدمت" به اهتزاز درآورد.

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی نمونه بارز مسئول متعهد و مخلص انقلابی بود و مواضع آگاهانه و توأم با حریت او در سراسر جهان، مایه عزت و سربلندی امت اسلام شد.

بی گمان یاد، نام، خاطرات و نقش آفرینی‌های حماسی و درس آموز "سیدالشهدای خدمت" در ایفای مسئولیت‌های خطیر و حساس در نظام اسلامی، به ویژه طی دوره سه ساله ریاست جمهوری، به مثابه یک مکتب و الگوی مطلوب همواره زنده خواهد ماند.

وجود آرامش بخش قائد شهید امت حضرت آیت الله العظمی امام سید علی حسینی خامنه ای (قدس الله نفسه الزکیه) در آن شرایط، همچون لنگرگاهی ثبات آفرین برای کشور بود و امروز نیز در این دفاع مقدس سوم، خلف صالح آن پیر مراد، امام حی، حضرت آیت‌الله العظمی امام سید مجتبی خامنه ای(مدظله العالی) پرچم این انقلاب و نظام مقدس را مستحکم تر از همیشه برافراشته است و ملت مبعوث شده، هوشیار تر از همیشه تاریخ به پا خواسته اند تا ریشه ظلم و استکبار را از صفحه روزگار برچینند.

عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای خدمت، به ویژه رئیس جمهور شهید آیت الله "سید ابراهیم رئیسی"، فرارسیدن دومین سالگرد شهادت این شهدای والامقام را به ملت شریف و انقلابی ایران اسلامی تسلیت عرض می نماید.

ان شاءالله ملت بزرگ ایران اسلامی مانند همیشه، با حضور آگاهانه و پرشور خود در آئین‌های دومین سالگرد شهادت خادمان شهید خود، جلوه‌های ماندگاری از دلدادگی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و پیوند مردم و مسئولان را خواهند آفرید و با عنایات خاصه حضرت ولی الله الاعظم عجل الله فرجه و زعامت امام امت اسلامی، امام سید مجتبی خامنه ای (مدظله العالی) مسیر پیش رو تا نابودی همه مستکبران عالم و فتح قله‌های تمدن اسلامی را قوی‌تر از همیشه خواهند پیمود.

اللهم تغمدهم بواسع رحمتک واسکنهم فسیح جناتک. عاشوا سعیدا و استشهدوا سعیدا

عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان چهارمحال‌وبختیاری