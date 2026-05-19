بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی طی امروز سه‌شنبه با شدت و ضعف ماندگاری پدیده گردوخاک و به دنبال آن کاهش میدان دید افقی را خواهیم داشت؛ لذا رعایت توصیه‌های بهداشتی به همگان توصیه می‌شود. انتظار داریم از غروب به‌تدریج شاهد بهبود کیفیت هوا باشیم.

وی گفت: همچنین از امروز و تا روز جمعه پوشش ابر و افزایش سرعت باد تا بازه نسبتاً شدید و شدید لحظه‌ای پدیده‌های غالب آسمان استان هستند.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: پیرو هشدار صادره در این مدت شرایط وزش باد می‌تواند با مخاطراتی همچون سقوط اجسام از ارتفاع، خسارت به سازه‌های موقت مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی، خطر شکستن درختان کهن‌سال، امکان صدمه به پوشش گلخانه‌ها و... همراه باشد.

مرادپور، گفت: امشب باتوجه‌به حاکمیت شرایط ناپایدار و تراکم ابرها برای نقاطی از استان احتمال وقوع بارش‌هایی به‌صورت پراکنده گاهی همراه با رعدوبرق وجود دارد.

وی افزود: برای روز پنجشنبه مجدداً با تشکیل احتمالی چشمه‌های گردوخاک بر روی عراق، شرایط برای نفوذ گردوغبار به جو منطقه مهیا خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی لرستان، بیان داشت: از نظر نوسانات دمایی طی ۲۴ ساعت آینده دماهای شبانه کاهش محسوسی خواهند یافت.