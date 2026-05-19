بعثت مجدد ملت ایران پس از انقلاب اسلامی اتفاق افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، ریحانه سادات رئیسی فرزند شهید رئیسی در کنگره یادبود و بزرگداشت رئیس‌جمهور شهید اظهار کرد: ملت ایران متوجه شدند وقتی سیاست از حالت اقتدار خارج شود، این میدان به ملت واگذار می‌شود.

وی با اشاره به حضور شبانه مردم در میادین و خیابان‌ها ادامه داد: بعثت ملت جریان تشییع و ادای احترام به شهدا آغاز شد. یک بعثت مجدد پس از انقلاب اسلامی اتفاق افتاد.

ریحانه سادات رئیسی بیان کرد: اگر ضعفی ایجاد شود و اقتدار نظام جمهوری اسلامی خدشه‌دار شود، این صحنه واگذار می‌شود. جبهه اول مال سیاست، اقتصاد، فرهنگ است. وقتی فرهنگ لطمه ببیند، سوخته می‌شوند.

فرزند شهید رئیسی اظهار کرد: این نظام مقدس جمهوری اسلامی به برکت بیانات حضرت آقا، مجاهدت‌های مجاهدان و خون شهدا به اینجا رسید. صف اولش صف فرهنگ، اقتصاد، سیاست است.

ریحانه سادات رئیسی عنوان کرد: بیعت مجدد خودمان را خدمت حضرت آقا عرض می‌کنم. هرگونه حمایتی که لازم باشد، در خدمت ایشان هستیم.