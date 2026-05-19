۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۱۶

بعثت مجدد ملت ایران پس از انقلاب اسلامی اتفاق افتاد

فرزند شهید رئیسی گفت: ملت ایران متوجه شدند وقتی سیاست از حالت اقتدار خارج شود، این میدان به ملت واگذار می‌شود. بعثت ملت پس از تشییع شهدا آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ریحانه سادات رئیسی فرزند شهید رئیسی در کنگره یادبود و بزرگداشت رئیس‌جمهور شهید اظهار کرد: ملت ایران متوجه شدند وقتی سیاست از حالت اقتدار خارج شود، این میدان به ملت واگذار می‌شود.

وی با اشاره به حضور شبانه مردم در میادین و خیابان‌ها ادامه داد: بعثت ملت جریان تشییع و ادای احترام به شهدا آغاز شد. یک بعثت مجدد پس از انقلاب اسلامی اتفاق افتاد.

ریحانه سادات رئیسی بیان کرد: اگر ضعفی ایجاد شود و اقتدار نظام جمهوری اسلامی خدشه‌دار شود، این صحنه واگذار می‌شود. جبهه اول مال سیاست، اقتصاد، فرهنگ است. وقتی فرهنگ لطمه ببیند، سوخته می‌شوند.

فرزند شهید رئیسی اظهار کرد: این نظام مقدس جمهوری اسلامی به برکت بیانات حضرت آقا، مجاهدت‌های مجاهدان و خون شهدا به اینجا رسید. صف اولش صف فرهنگ، اقتصاد، سیاست است.

ریحانه سادات رئیسی عنوان کرد: بیعت مجدد خودمان را خدمت حضرت آقا عرض می‌کنم. هرگونه حمایتی که لازم باشد، در خدمت ایشان هستیم.

کد مطلب 6835087

