۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۳۴

دیدار فرماندار کلیبر با خانواده‌های پرجمعیت در بخش آبش‌آحمد

کلیبر- فرماندار کلیبر در دیدار با خانواده‌های پرجمعیت روستاهای یللی و قره‌درق، بر حمایت از طرح جوانی جمعیت و تقویت بنیان خانواده تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدی روز سه شنبه، در اقدامی میدانی و در راستای اجرای سیاست‌های کلان دولت برای حمایت از طرح ملی «جوانی جمعیت»، با دو خانواده پرجمعیت در روستاهای «یللی» و «قره‌درق» در بخش آبش‌آحمد دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدارها با اشاره به نقش مهم خانواده‌های پرجمعیت در پویایی جامعه گفت: تقویت بنیان خانواده و حمایت از افزایش نسل جدید، یکی از الزامات پایداری جمعیت کشور و از ارکان مهم توسعه اجتماعی و اقتصادی محسوب می‌شود.

فرماندار کلیبر در جریان گفتگو با اعضای این خانواده‌ها، ضمن بررسی وضعیت معیشتی و امکانات رفاهی آنان، بر لزوم فراهم‌سازی زیرساخت‌های آموزشی، بهداشتی و خدماتی برای خانواده‌های پرجمعیت تأکید کرد.

محمدی همچنین با ابراز امیدواری نسبت به آینده فرزندان این خانواده‌ها، افزود: دولت و مجموعه مدیریت شهرستان تلاش خواهند کرد با برنامه‌ریزی و توسعه خدمات، شرایط مناسب‌تری برای رشد و پیشرفت نسل آینده فراهم شود.

گفتنی است این دیدارها در قالب برنامه‌های اجتماعی فرمانداری و با هدف تقویت ارتباط با خانواده‌های روستایی و ایجاد انگیزه برای تحقق سیاست‌های جمعیتی کشور انجام شد.

