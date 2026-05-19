به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدی روز سه شنبه، در اقدامی میدانی و در راستای اجرای سیاستهای کلان دولت برای حمایت از طرح ملی «جوانی جمعیت»، با دو خانواده پرجمعیت در روستاهای «یللی» و «قرهدرق» در بخش آبشآحمد دیدار و گفتگو کرد.
وی در این دیدارها با اشاره به نقش مهم خانوادههای پرجمعیت در پویایی جامعه گفت: تقویت بنیان خانواده و حمایت از افزایش نسل جدید، یکی از الزامات پایداری جمعیت کشور و از ارکان مهم توسعه اجتماعی و اقتصادی محسوب میشود.
فرماندار کلیبر در جریان گفتگو با اعضای این خانوادهها، ضمن بررسی وضعیت معیشتی و امکانات رفاهی آنان، بر لزوم فراهمسازی زیرساختهای آموزشی، بهداشتی و خدماتی برای خانوادههای پرجمعیت تأکید کرد.
محمدی همچنین با ابراز امیدواری نسبت به آینده فرزندان این خانوادهها، افزود: دولت و مجموعه مدیریت شهرستان تلاش خواهند کرد با برنامهریزی و توسعه خدمات، شرایط مناسبتری برای رشد و پیشرفت نسل آینده فراهم شود.
گفتنی است این دیدارها در قالب برنامههای اجتماعی فرمانداری و با هدف تقویت ارتباط با خانوادههای روستایی و ایجاد انگیزه برای تحقق سیاستهای جمعیتی کشور انجام شد.
