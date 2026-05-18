به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ شفیعی رئیس گروه ورزش روستایی و عشایری اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی صبح دوشنبه با اشاره به آمادگی کامل برای میزبانی از این رویداد، اظهار داشت: این دوره از جشنواره با وجود بارندگیهای چشمگیر در روزهای اخیر، به لطف شرایط مساعد منطقه و هماهنگیهای صورتگرفته، صبح روز جمعه اول خرداد در دشت هارنا برگزار خواهد شد.
وی با تأکید بر اهمیت هماهنگی میاندستگاهی، افزود: با برنامهریزی دقیق و همراهی نهادهای اجرایی، امیدواریم میزبان شایستهای برای این رویداد فرهنگی و ورزشی باشیم و گامی در جهت ارتقای نشاط اجتماعی در جامعه عشایری و روستایی استان برداریم.
شفیعی در ادامه با قدردانی از همکاری دستگاههای مختلف، به ویژه مسئولان شهرستان کلیبر، خاطرنشان کرد: برگزاری چنین رویداد بزرگی که هزاران نفر را برای تماشا به منطقه میکشاند، بدون همراهی همه نهادها ممکن نیست. از همین جا از زحمات تمامی دستگاههای استان و شهرستان کلیبر که بستر برگزاری این رویداد را فراهم کردهاند، تشکر میکنم.
رئیس گروه ورزش روستایی و عشایری استان در پایان با بیان اینکه هدف اصلی این جشنواره، زنده نگه داشتن آیینها و رسوم بومی عشایر است، تصریح کرد: در این رویداد، زنان و مردان عشایر در رشتههای متنوعی همچون سوارکاری، طنابکشی، مچاندازی، دوومیدانی و بازیهای محلی به رقابت میپردازند و در پایان از نفرات برتر تجلیل خواهد شد.
