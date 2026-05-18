  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۷

رقابت عشایر آذربایجان شرقی در دشت هارنا؛ آیین‌های کهن زنده می‌شوند

رقابت عشایر آذربایجان شرقی در دشت هارنا؛ آیین‌های کهن زنده می‌شوند

تبریز- سی‌ویکمین جشنواره فرهنگی ورزشی عشایری آذربایجان شرقی، جمعه اول خردادماه ۱۴۰۵ در دل طبیعت دشت هارنا، واقع در بخش آبش‌احمد شهرستان کلیبر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ شفیعی رئیس گروه ورزش روستایی و عشایری اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی صبح دوشنبه با اشاره به آمادگی کامل برای میزبانی از این رویداد، اظهار داشت: این دوره از جشنواره با وجود بارندگی‌های چشمگیر در روزهای اخیر، به لطف شرایط مساعد منطقه و هماهنگی‌های صورت‌گرفته، صبح روز جمعه اول خرداد در دشت هارنا برگزار خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان‌دستگاهی، افزود: با برنامه‌ریزی دقیق و همراهی نهادهای اجرایی، امیدواریم میزبان شایسته‌ای برای این رویداد فرهنگی و ورزشی باشیم و گامی در جهت ارتقای نشاط اجتماعی در جامعه عشایری و روستایی استان برداریم.

شفیعی در ادامه با قدردانی از همکاری دستگاه‌های مختلف، به ویژه مسئولان شهرستان کلیبر، خاطرنشان کرد: برگزاری چنین رویداد بزرگی که هزاران نفر را برای تماشا به منطقه می‌کشاند، بدون همراهی همه نهادها ممکن نیست. از همین جا از زحمات تمامی دستگاه‌های استان و شهرستان کلیبر که بستر برگزاری این رویداد را فراهم کرده‌اند، تشکر می‌کنم.

رئیس گروه ورزش روستایی و عشایری استان در پایان با بیان اینکه هدف اصلی این جشنواره، زنده نگه داشتن آیین‌ها و رسوم بومی عشایر است، تصریح کرد: در این رویداد، زنان و مردان عشایر در رشته‌های متنوعی همچون سوارکاری، طناب‌کشی، مچ‌اندازی، دوومیدانی و بازی‌های محلی به رقابت می‌پردازند و در پایان از نفرات برتر تجلیل خواهد شد.

رقابت عشایر آذربایجان شرقی در دشت هارنا؛ آیین‌های کهن زنده می‌شوند

کد مطلب 6833431

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها