به گزارش خبرگزاری مهر، علی سبزیچی روز یکشنبه در جریان بازدید میدانی از مناطق عشایری شهرستان‌های خداآفرین و کلیبر، بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و رفع موانع موجود تأکید کرد.

وی هدف از این بازدیدها را ارزیابی دقیق وضعیت طرح‌ها، بررسی روند پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و شناسایی چالش‌های اجرایی برای برنامه‌ریزی منسجم‌تر و شتاب‌دهی به عملیات عمرانی عنوان کرد.

مدیرکل امور عشایر آذربایجان‌شرقی در تشریح جزئیات پروژه‌های در دست اجرا در شهرستان خداآفرین اظهار کرد: احداث پل سه‌دهانه در مسیر ایل‌راه «قزیل‌یول» با اعتبار ۴۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جهت بهبود و تکمیل این مسیر ارتباطی مهم در دستور کار قرار دارد.

سبزیچی افزود: همچنین پروژه شن‌ریزی و احداث پل در مسیر قشلاق «حاجی لطفعلی» با اعتبار ۵۸ میلیارد ریال با هدف فراهم کردن دسترسی ایمن‌تر و مناسب‌تر برای عشایر منطقه در حال اجراست.

وی در ادامه با اشاره به طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی در شهرستان کلیبر، بیان کرد: پروژه شن‌ریزی و آسفالت شهرک «سلین» با تخصیص ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار، نقش بسزایی در بهبود وضعیت راه‌های ارتباطی و تسهیل فرآیند خدمات‌رسانی به جامعه عشایری ایفا خواهد کرد.

به گفته مدیرکل امور عشایر آذربایجان‌شرقی، علاوه بر این، عملیات احداث مجتمع بین‌راهی در میان‌بند «سویوخ بولاغ» با اعتبار ۳۵ میلیارد ریال جهت ارتقای سطح خدمات رفاهی، استراحتگاهی و پشتیبانی از کوچ عشایر برنامه‌ریزی شده است.

وی یادآور شد: توسعه پایدار راه‌های عشایری، ایجاد زیرساخت‌های خدماتی استاندارد و تسهیل تردد در ایل‌راه‌ها از اولویت‌های راهبردی این اداره‌کل محسوب می‌شود و امیدواریم با تأمین به‌موقع اعتبارات و رفع موانع اداری و اجرایی، این پروژه‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن تکمیل و جهت بهره‌برداری در اختیار عشایر غیور منطقه قرار گیرند.