به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی افزود: اعتقاد ما بر این است که نباید اجازه دهیم افزایش تورم در حوزه سلامت، فشار بیشتری را بر دوش بیمه‌ شدگان سازمان تأمین اجتماعی وارد کند.

وی گفت: در صورتی که برنامه‌ریزی ۱۲ فصلی تدوین‌ شده از سوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با تعامل و هماهنگی مناسب میان دولت و مجلس همراه شود، می‌توانیم شاهد ارتقای کمی و کیفی خدمات سازمان تأمین اجتماعی با هدف جلوگیری از افزایش پرداخت از جیب بیماران باشیم.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات مهم، پرداخت معوقات سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه‌ها است.

وی افزود: یکی از دلایل کاهش انگیزه داروخانه‌ها برای تأمین دارو، معوقاتی است که از سوی بیمه‌ها به آنها پرداخت نشده و در بازپرداخت آن نیز تعلل وجود داشته است.

اسحاقی یادآور شد: پرداخت به‌ موقع مطالبات داروخانه‌ها می‌تواند زمینه افزایش خدمات‌دهی، تقویت انگیزه برای تأمین دارو و دسترسی آسان‌تر بیماران به داروهای مورد نیاز را فراهم کند.