سردار فرزندی به یاران شهیدش پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار دکتر عباسعلی فرزندی رئیس پیشین دانشگاه عالی دفاع ملی و از رزمندگان و جانبازان ۸ سال دفاع مقدس ظهر امروز به علت بیماری و جراحات ناشی از ۸ سال دفاع مقدس دعوت حق را لبیک گفت و به یاران شهیدش پیوست.

این شهید والا مقام سوابقی دیگری همچون مسئول دفتر مکتب و اندیشه دفاعی اسلام در ستاد کل نیروهای مسلح و مسئول دانشکده فرهنگ و ارتباطات مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی سپاه را نیز در کارنامه خود دارد.



گفتنی است٬ از آثار و تالیفات علمی این رزمنده مجاهد و جانباز سرافراز می‌توان به کتاب «درآمدی بر نظام معنایی فرهنگی در اندیشه دفاعی امام خمینی (ره)» و کتاب «واکاوی مفاهیم، الگو، نظریه، اندیشه، منظومه، مکتب و ارتباط آن ها با یکدیگر» اشاره کرد.