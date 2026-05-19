  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۵۶

سردار فرزندی به یاران شهیدش پیوست

سردار فرزندی به یاران شهیدش پیوست

سردار عباسعلی فرزندی رئیس پیشین دانشگاه عالی دفاع ملی به علت بیماری و جراحات ناشی از ۸ سال دفاع مقدس دعوت حق را لبیک گفت و به یاران شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار دکتر عباسعلی فرزندی رئیس پیشین دانشگاه عالی دفاع ملی و از رزمندگان و جانبازان ۸ سال دفاع مقدس ظهر امروز به علت بیماری و جراحات ناشی از ۸ سال دفاع مقدس دعوت حق را لبیک گفت و به یاران شهیدش پیوست.

این شهید والا مقام سوابقی دیگری همچون مسئول دفتر مکتب و اندیشه دفاعی اسلام در ستاد کل نیروهای مسلح و مسئول دانشکده فرهنگ و ارتباطات مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی سپاه را نیز در کارنامه خود دارد.

گفتنی است٬ از آثار و تالیفات علمی این رزمنده مجاهد و جانباز سرافراز می‌توان به کتاب «درآمدی بر نظام معنایی فرهنگی در اندیشه دفاعی امام خمینی (ره)» و کتاب «واکاوی مفاهیم، الگو، نظریه، اندیشه، منظومه، مکتب و ارتباط آن ها با یکدیگر» اشاره کرد.

کد مطلب 6835165

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ناصراقاجانی اصفهان IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      0 0
      پاسخ
      روح بزرگ و پاک همه شهدا شاد باد و نامشان تا ابد جاوید.
    • ابوالفضل بهشتی FR ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      0 0
      پاسخ
      ✅...به یاران بهشتی اش پیوست...🌾🌾🌾

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها