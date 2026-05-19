تیم فوتبال شهرداری نوشهر در خانه ماند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، با ورود به موقع و مخالفت قاطع با خروج امتیاز باشگاه شهرداری نوشهر از استان، مانع از انتقال تیم فوتبال به شهرستان‌های دیگر شد و در نهایت گروهی از سرمایه‌گذاران بومی، امتیاز نماینده نوشهر در لیگ یک را خریداری کردند.

روزهایی بود که هواداران نوشهری نگران از دست دادن تنها نماینده فوتبالی شهرشان بودند. شنیده‌ها حاکی از مذاکره برای انتقال امتیاز شهرداری نوشهر به تیم‌های شهید قندی و فولاد یزد بود، اما استاندار مازندران پای کار آمد و با ورود مستقیم، مانع از خروج این امتیاز از استان شد.

در نهایت، یکذگروه سرمایه‌گذاری که اعضای آن از بومیان شهرستان نوشهر هستند، به عنوان مالک جدید باشگاه معرفی شدند تا تیم شهرداری نوشهر همچنان در لیگ دسته اول فوتبال ایران به فعالیت خود ادامه دهد.

شهرداری نوشهر که این روزها در پایین جدول لیگ یک قرار دارد، اکنون با تغییر مالکیت و امید به حمایت بیشتر، به دنبال روزهای روشن‌تر است. محسن بنگر، سرمربی نوشهری‌ها، نیز از این فرصت استفاده خواهد کرد تا تیم را از بحران خارج کرده و سهمیه لیگ یک را برای فصل آینده حفظ کند. هواداران اما نفس راحتی کشیدند؛ تیمشان در خانه ماند.