۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۴۰

کامیونی در قم با رانندگی نوجوان ۱۷ ساله توقیف شد

قم- رییس پلیس راه قم گفت: کامیونی که راننده آن نوجوان ۱۷ ساله‌ بود، در این استان توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح‌الله شاکری در این زمینه افزود: این نوجوان ۱۷ ساله که هنوز به سن قانونی جهت اخذ گواهینامه نرسیده است، اقدام به رانندگی خطرناک و حادثه‌ساز با کامیون کرده بود.

وی اضافه کرد: این کامیون در محور قم - نیزار توسط پلیس راه توقیف شد و به پارکینگ منتقل گردید.

وی هشدار داد: بر اساس ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اقدام به رانندگی بدون گواهینامه منجر به توقف وسیله نقلیه و تحویل راننده خاطی به مراجع قضایی خواهد شد.

شاکری خاطرنشان کرد: همچنین طبق ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی به حبس تعزیری تا ۲ ماه و جزای نقدی محکوم خواهد شد.

