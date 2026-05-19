کامیونی در قم با رانندگی نوجوان ۱۷ ساله توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روحالله شاکری در این زمینه افزود: این نوجوان ۱۷ ساله که هنوز به سن قانونی جهت اخذ گواهینامه نرسیده است، اقدام به رانندگی خطرناک و حادثهساز با کامیون کرده بود.
وی اضافه کرد: این کامیون در محور قم - نیزار توسط پلیس راه توقیف شد و به پارکینگ منتقل گردید.
وی هشدار داد: بر اساس ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اقدام به رانندگی بدون گواهینامه منجر به توقف وسیله نقلیه و تحویل راننده خاطی به مراجع قضایی خواهد شد.
شاکری خاطرنشان کرد: همچنین طبق ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی به حبس تعزیری تا ۲ ماه و جزای نقدی محکوم خواهد شد.
قم- رییس پلیس راه قم گفت: کامیونی که راننده آن نوجوان ۱۷ ساله بود، در این استان توقیف شد.
