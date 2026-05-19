۲ نانوایی متخلف در سلسله پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: در راستای رصد شبانهروزی اداره تعزیرات حکومتی و در پی گزارشهای مردمی مبنی بر عرضه خارج از شبکه و قاچاق آرد توسط برخی نانوایان شهرستان سلسله، گشت مشترک نظارتی با محوریت تعزیرات حکومتی با حضور رئیس تعزیرات حکومتی و با حضور کارکنان و بازرسان دستگاههای نظارتی برگزار شد.
وی گفت: در جریان این بازرسی دو واحد نانوایی متخلف که اقدام به فروش آرد خارج از شبکه کرده و با رعایتنکردن ساعات کاری، آرد دریافتی را با تراکنش صوری و با قیمتهای بالا در بازار عرضه میکردند، شناسایی شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، عنوان کرد: این واحدهای متخلف در جریان گشت مشترک با نصب پارچه پلمب و تعطیل شدند و برای آنها پرونده تخلفاتی تشکیل شد.
