تصمیم آمریکا برای کاهش نیروهای خود در اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پنتاگون روز سهشنبه اعلام کرد که تصمیم کاهش تعداد تیپهای رزمی نیروهای آمریکایی مستقر در اروپا از چهار تیپ به سه تیپ، سطح حضور نظامی آمریکا در اروپا را به سال ۲۰۲۱ بازمیگرداند.
این وزارتخانه در بیانیهای گفت که این کاهش در تعداد تیپ ها، موجب «تأخیری موقت» در استقرار نیروهای آمریکایی در لهستان شده است.
هر تیپ رزمی، بنا بر گزارش کنگره، بین ۴ هزار تا ۴۷۰۰ سرباز را در بر میگیرد.
پیشتر، جی دی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرده بود که استقرار ۴ هزار سرباز در لهستان به تعویق افتاده اما لغو نشده است.
وی تأکید کرده بود که اروپا باید مسئولیت بیشتری در حوزه دفاعی برعهده بگیرد.
پنتاگون همچنین تأکید کرد که وضعیت نهایی این نیروها در اروپا بر اساس بررسیهای بیشتر درباره نیازهای راهبردی و عملیاتی آمریکا و همچنین توان متحدان اروپایی در تأمین نیرو برای دفاع از این قاره تعیین خواهد شد.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که واشنگتن طی هفتههای اخیر فشار خود را بر متحدان اروپایی برای افزایش هزینههای دفاعی و پذیرش سهم بیشتری از مسئولیت امنیتی در اروپا افزایش داده است.
