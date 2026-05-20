ونس: استقرار ۴ هزار سرباز آمریکایی در لهستان به تعویق افتاده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی، جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه اعلام کرد که استقرار ۴ هزار سرباز آمریکایی در لهستان لغو نشده، بلکه به تعویق افتاده است.

او در عین حال تأکید کرد که اروپا باید بیش از گذشته بر توان دفاعی خود تکیه کند.

ونس در نشست خبری خود در کاخ سفید گفت: سیاست واشنگتن در اروپا بر «ایستادن اروپا روی پای خود» متمرکز خواهد بود.

او افزود که جابه‌جایی این نیروها هنوز نهایی نشده و ممکن است در بخش دیگری از اروپا مستقر شوند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که هفته گذشته مقام‌های آمریکایی از لغو استقرار این نیروها در لهستان خبر داده بودند؛ تصمیمی که در چارچوب برنامه دونالد ترامپ برای کاهش حضور نظامی آمریکا در برخی کشورهای اروپایی عضو ناتو ارزیابی شد.

ونس که از منتقدان جدی سیاست‌های اروپایی و از مخالفان کمک گسترده آمریکا به اوکراین است، بار دیگر بر لزوم پذیرش مسئولیت‌های دفاعی بیشتر از سوی متحدان اروپایی تأکید کرد.

پنتاگون نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که ۵ هزار سرباز را از آلمان خارج می‌کند.