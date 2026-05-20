به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ترامپ ابتدا با تکرار ادعاهای گزاف و ضد و نقیض خود علیه ایران مدعی شد: ایران به شدت به دنبال رسیدن به توافق است و ما باید به سرعت آن را نهایی کنیم.

او که تعویق در حمله جدید به ایران را به گردن متحدین خود انداخته بود؛ مدعی شد: ما باید از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کنیم و ماموریت خود را به سرعت در آنجا به پایان خواهیم رساند.

رئیس دولت تروریستی آمریکا که تلاش دارد ناکامی‌های واشنگتن را به عنوان دستاوردهای پیش‌دستانه به افکار عمومی دیکته کند؛ مدعی شد: ما کار فوق‌العاده‌ای در قبال ایران انجام دادیم و آن‌ها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت.

ترامپ که به نظر می‌رسد این ادعا را با هدف تاثیرگذاری بر بازارهای جهانی انجام می‌دهد، در نهایت با پیوند زدن پرونده ایران به بازار انرژی گفت: «به‌زودی قیمت نفت به شکل چشمگیری سقوط خواهد کرد؛ چرا که فراوانی عرضه در بازار، قیمت‌ها را به سمت پایین سوق خواهد داد.»



