  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲:۰۷

رأی مثبت سنای آمریکا به قطعنامه محدودیت اختیارات جنگی ترامپ

رأی مثبت سنای آمریکا به قطعنامه محدودیت اختیارات جنگی ترامپ

سنای آمریکا روز سه‌شنبه برای اولین بار به قطعنامه‌ محدود کردن اختیارات جنگی رئیس‌جمهور این کشور رأی مثبت داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس سنای آمریکا روز سه‌شنبه به قطعنامه‌ای رأی داد که خواستار محدودیت اختیارات جنگی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور است.

این اولین بار در طول جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است که مجلس سنای آمریکا موفق به اجرای این قطعنامه تا این مرحله شده است.

سنای آمریکا پیش از این هفت بار در تصویب این قطعنامه شکست خورده بود.

بر اساس این قطعنامه، ترامپ ملزم به پایان جنگ خواهد بود، مگر اینکه مجوز کنگره را برای ادامه جنگ کسب کند.

این قطعنامه، با حمایت چهار سناتور جمهوری‌خواه و تقریباً تمام دموکرات‌ها مواجه شد.

🔹

کد مطلب 6835344

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد کلاهچی IR ۰۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      4 11
      پاسخ
      با سلام. جهان عجیبی است که هر روز ایران را تهدید به حمله کرده اند و هزینه ای برایشان ندارد. قدرت پاسخگویی سخت ایران مانع برنامه ریزی برای حمله مجدد شده است.
    • IR ۰۷:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      14 9
      پاسخ
      خوک زرد امریکا جنایتکاره باید اعدام شود مرگ بر امریکا ننگ بر رای دهندگان به آن شریک جرم این جهنمی
    • IR ۰۸:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      17 0
      پاسخ
      حالا خیلی کار داره! ۱.مجلس نمایندگان هم باید تصویب و تایید کنه. ۲. رئیس جمهور باید امضا کنه. میتونه امضا نکنه که میشه وتو! ۳. برای شکستن وتو، به دو/سوم رای کنگره (مجموع نمایندگان سنا و مجلس) نیاز است. دیگه اونجا ۵۰-۵۰ نیست! البته به هررو، تصویب این طرح در سنا میتونه رو رئیس جمهور تاثیر بذاره. ولی ترامپ خیلی مغرور و کله شقه!
    • Alireza IR ۰۸:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      6 2
      پاسخ
      وقتشه ما بهشون حمله کنیم تا با ناوهاشون فرار کنن و نتونن محاصره دریایی کنن مارو ضربه اخرو باید محکم بزنیم تا دیگه غلط نکنن حمله کنن مذاکره چه معنایی داره وقتی رهبر عزیزمون رو‌شهید کردن
    • مینا IR ۰۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      5 0
      پاسخ
      ترامپ هم باوتو می تونه محدودیت جنگ رودوربزنه
    • شاهد IR ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      7 4
      پاسخ
      من به نمایندگی ملت ایران اعلام میکنم همه جمعیت ایران جز عده ای خائن وطن فروش کفتار صفت اماده نبردی سخت با امپریالیسم جهان خوار امریکا و دوستانش هستیم انها هرگز حتی با همه بمب های اتمی روی کره زمین هم نمی توانند به ایران تسلط پیدا کنند تا یکنفر ایرانی در خاک ایران باشد تنگه را تنگ ببندید هیچ ترس و اندوهی نداشته باشید محکم و استوار تا تمامی خسارت ها و منافع ملی ایران زمین فراهم شود و امریکا و سگ های وفادارش از منطقه اخراج شوند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها