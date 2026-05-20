۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۰۹

پزشک خانواده؛ کلید تاب‌آوری نظام سلامت

عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی، از برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، به عنوان کلید پایداری و تاب‌آوری نظام سلامت ایران نام برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد کبیر گفت: تحقق سلامت پایدار، تاب‌آوری و ماندگاری نظام سلامت نیازمند یک استراتژی روشن است؛ تقویت و توسعه مراقبت‌های سلامت از طریق پیاده‌سازی نظام شبکه خدمات و مراقبت‌های جامع و همگانی سلامت.

وی افزود: تجربه کشورهایی همچون ترکیه، تایلند، مالزی و کره جنوبی، نشان داده برای تقویت شبکه خدمات، پزشکی خانواده در قالب یک ساختار تعریف‌ شده؛ ضروری است. ساختاری که ایران نیز با وجود شبکه‌های بهداشتی درمانی، حدود ۶۵۰۰ مرکز جامع سلامت (شهری و روستایی) و حدود ۱۹ هزار خانه بهداشت ظرفیت اجرایی آن را دارد.

به گفته عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران، می‌توان با بهره‌گیری از برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، ارتقای نظام شبکه را به شکل مؤثر پیاده‌سازی کرد.

حبیب احسنی پور

