به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست کشور در نشست با رئیس و اعضای هیأت علمی دانشگاه کردستان، بر تقویت ارتباط میان دانشگاه و حوزه اجرا در مسائل محیطزیستی تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت بهرهگیری از ظرفیت علمی دانشگاهها در تصمیمسازیهای کلان اظهار کرد: پایاننامهها و طرحهای پژوهشی باید با رویکردی کاربردی و مسئلهمحور تعریف شوند تا بتوانند در حل چالشهای واقعی محیطزیستی استان نقشآفرین باشند.
ضرورت تمرکز پژوهشها بر چالشهای زیستمحیطی کردستان
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به ظرفیتها و تهدیدهای محیطزیستی استان کردستان افزود: موضوعاتی مانند سدسازی، پیامدهای تغییر اقلیم، وضعیت تالاب بینالمللی زریوار، فعالیت معادن طلا و آتشسوزی جنگلها و مراتع، از جمله محورهایی هستند که به پژوهشهای تخصصی و مبتنی بر دادههای علمی نیاز دارند.
انصاری ادامه داد: استفاده از توان علمی اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی میتواند کیفیت سیاستگذاریها و تصمیمگیریهای محیطزیستی را در سطح استان و کشور ارتقا دهد.
تاکید دانشگاه کردستان بر توسعه همکاریهای علمی
در ادامه این نشست، رئیس دانشگاه کردستان و اعضای هیأت علمی دانشکده محیطزیست نیز دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره گسترش همکاریهای مشترک با سازمان حفاظت محیطزیست مطرح کردند.
اعضای هیأت علمی دانشگاه با اشاره به ظرفیت مراکز رشد و نوآوری دانشگاه در حوزه محیطزیست و فناوریهای نوین، بر ضرورت حمایت از طرحهای فناورانه و دانشبنیان در این حوزه تأکید کردند.
کمبود دادههای محیطزیستی از چالشهای پژوهشی
در این نشست همچنین موضوعاتی همچون کمبود دادههای محیطزیستی برای انجام پژوهشهای دقیق، تسهیل بازدیدهای میدانی از مناطق تحت مدیریت، برگزاری دورههای کارآموزی برای دانشجویان و حمایت از پایاننامههای تحصیلات تکمیلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این نشست با تأکید بر استمرار تعامل میان سازمان حفاظت محیطزیست و دانشگاه کردستان و تقویت پیوند میان دانش و اجرا در حوزه محیطزیست به کار خود پایان داد.
