۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴

معاون رئیس‌جمهور :

غلبه بر چالش‌های محیط‌زیستی با همکاری چندسویه ممکن است

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور گفت: غلبه بر چالش‌های محیط‌زیستی تنها با مشارکت اجتماعی، گفت‌وگو و همکاری چندسویه ممکن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست، در جریان سفر به استان کردستان و در دیدار با تشکل‌های مردم‌نهاد محیط‌ زیستی، با قدردانی از تلاش و فداکاری فعالان مردمی گفت: تشکل‌های محیط‌ زیستی پلی میان مردم و دولت هستند و دلسوزانه برای حفاظت از طبیعت تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به جان‌فشانی فعالان مردمی در حوادث مختلف، افزود: شهادت داوطلبان اطفای حریق عرصه‌های طبیعی، از جمله شهدای آتش‌سوزی آبیدر سنندج، نشان‌دهنده ایثار و تعهد عمیق این فعالان به حفاظت از محیط‌زیست است.

انصاری تأکید کرد: برای عبور از چالش‌های گسترده محیط‌ زیستی، نیازمند ترمیم اعتماد اجتماعی و مشارکت گسترده مردم، تشکل‌ها و نهادهای محلی هستیم. مشکلات محیط‌زیست کشور طی سال‌های طولانی شکل گرفته‌اند و رفع آن‌ها تنها از توان یک سازمان خارج است و نیازمند همکاری و هم‌افزایی سایر دستگاه‌هاست.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست با بیان اینکه محیط‌ زیست یک مسئله صرفاً فنی نیست، افزود: محیط‌زیست یک موضوع اجتماعی، فرهنگی و اکولوژیکی است و بدون ایجاد فضای گفت‌وگوی محیط‌ زیستی و مشارکت واقعی مردم نمی‌توان به راه‌حل‌های پایدار دست یافت.

در ادامه این نشست، نمایندگان انجمن‌های محیط‌ زیستی استان کردستان مهم‌ترین دغدغه‌ها، چالش‌ها و نیازهای استان در حوزه حفاظت از منابع طبیعی، مدیریت پسماند، آلودگی‌ها، کمبود امکانات اطفای حریق، و ضرورت تقویت نقش مشارکت محلی را مطرح کردند.

انصاری در پایان ضمن استقبال از نظرات تشکل‌ها، بر استمرار ارتباط و تقویت همکاری‌های مردمی تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت تشکل‌ها، شرط اصلی موفقیت برنامه‌های محیط‌ زیستی در استان‌هاست.

کد مطلب 6835261

