به گزارش خبرنگار مهر، عادل سی و سه مرده شامگاه شنبه در جریان بازدید از روند ساخت دانشکده سقز، آخرین وضعیت اجرایی این پروژه را مورد بررسی قرار داد.

سی‌وسه‌مرده با بیان اینکه عملیات اجرایی این طرح با حضور پیمانکار جدید شتاب بیشتری گرفته است، اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده و تعهدات پیمانکار، روند تکمیل پروژه با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد تا زمینه بهره‌برداری از آن در موعد مقرر فراهم شود.

وی افزود: این مجموعه آموزشی که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت خواهد کرد، از مهرماه سال ۱۴۰۶ آماده پذیرش دانشجو خواهد بود.

در این بازدید، بهزاد رحیمی بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی و همچنین فرماندار ویژه شهرستان سقز، تکمیل دانشکده سقز را از مطالبات مهم حوزه آموزش عالی منطقه دانستند و از پیگیری‌های انجام شده برای تسریع در اجرای این پروژه قدردانی کردند.

مسئولان حاضر در این بازدید، راه‌اندازی این مرکز را گامی مؤثر در توسعه زیرساخت‌های علمی و آموزشی شمال استان کردستان عنوان کردند.

گفتنی است؛ این دانشکده پیش از این با عناوین «منابع طبیعی و کشاورزی» و «علوم و فنون» شناخته می‌شد.