به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری تجمعات شبانه مردمی بعد از حملات رژیم صهیونیستی و امریکا به کشور ایران در حمایت از کشورمان اتوبوسی با نام خیابان کشوردوست با دکوراسیون داخلی برگرفته از حسینیه رهبر شهید در میادین اصلی مستقر خواهد شد.
این اتوبوس که فضای آن نمادین و متناسب با حال و هوای معنوی تجمعات طراحی شده، بستری برای حضور پرشور مردم فراهم میکند. شهروندان میتوانند در طول شب، دلنوشتهها و پیامهای خود را بر روی بدنه این اتوبوس ثبت کنند. مسئولان برگزاری این طرح، هدف از آن را تقویت همبستگی ملی و پاسداشت یاد رهبر شهید اعلام کردهاند و از استقبال گسترده مردمی در شبهای آینده خبر دادهاند.
