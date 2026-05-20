به گزارش خبرنگار مهر، نیروهای یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مریوان صبح چهارشنبه در جریان گشت‌زنی و پایش میدانی در عرصه‌های ملی محدوده روستای سیف علیا، به دود و آثار مشکوک در منطقه برخورد کردند.

بر این اساس، نیروهای یگان حفاظت بلافاصله به محل اعزام شده و پس از بررسی‌های میدانی موفق به شناسایی و کشف دو فقره کوره زغال‌گیری غیرمجاز شدند.

در این عملیات، کوره‌های یادشده به همراه حدود ۴۰۰ کیلوگرم زغال حاصل از چوب‌آلات جنگلی کشف و به منظور جلوگیری از ادامه فعالیت‌های غیرقانونی، منهدم و امحا شد. همچنین ادوات و تجهیزات مورد استفاده در این فعالیت نیز جمع‌آوری و به اداره منابع طبیعی منتقل گردید.

در ادامه این گزارش آمده است که اقدامات قانونی برای شناسایی و دستگیری متهم یا متهمان احتمالی در دستور کار قرار دارد و نتایج آن متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.