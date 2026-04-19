مهدی بالیده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان گشت و پایش نیروهای این اداره با همکاری یگان حفاظت منابع طبیعی، تعدادی کوره زغال‌گیری غیرمجاز در اراضی جنگلی محدوده روستای گیلی‌کران شناسایی و منهدم شد.

وی افزود: در این عملیات که با حضور رئیس اداره و نیروهای یگان حفاظت انجام گرفت، در مجموع ۵ دهنه کوره زغال‌گیری شامل ۳ کوره فعال و ۲ تانکر تهیه زغال کشف و تخریب شد.

وی یادآور شد: همچنین ۲ دستگاه موتورسیکلت متعلق به متخلفان توقیف و به اداره منتقل شد.

رئیس اداره محیط زیست مریوان اعلام کرد: به دلیل صعب‌العبور بودن محل استقرار کوره‌ها، حدود ۵۰۰ کیلوگرم زغال تولیدشده از درختان جنگلی در محل معدوم و از چرخه بهره‌برداری خارج شد و تانکرهای مورد استفاده نیز به محوطه اداره انتقال یافت.

بالیده اضافه کرد: در این رابطه، متخلفان شناسایی شده و یک فقره پرونده قضایی برای آنان تشکیل شده که جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.

وی ادامه داد: اداره حفاظت محیط‌زیست مریوان ضمن تأکید بر برخورد قانونی با تخریب‌کنندگان منابع طبیعی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند.