مهدی بالیده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان گشت و پایش نیروهای این اداره با همکاری یگان حفاظت منابع طبیعی، تعدادی کوره زغالگیری غیرمجاز در اراضی جنگلی محدوده روستای گیلیکران شناسایی و منهدم شد.
وی افزود: در این عملیات که با حضور رئیس اداره و نیروهای یگان حفاظت انجام گرفت، در مجموع ۵ دهنه کوره زغالگیری شامل ۳ کوره فعال و ۲ تانکر تهیه زغال کشف و تخریب شد.
وی یادآور شد: همچنین ۲ دستگاه موتورسیکلت متعلق به متخلفان توقیف و به اداره منتقل شد.
رئیس اداره محیط زیست مریوان اعلام کرد: به دلیل صعبالعبور بودن محل استقرار کورهها، حدود ۵۰۰ کیلوگرم زغال تولیدشده از درختان جنگلی در محل معدوم و از چرخه بهرهبرداری خارج شد و تانکرهای مورد استفاده نیز به محوطه اداره انتقال یافت.
بالیده اضافه کرد: در این رابطه، متخلفان شناسایی شده و یک فقره پرونده قضایی برای آنان تشکیل شده که جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.
وی ادامه داد: اداره حفاظت محیطزیست مریوان ضمن تأکید بر برخورد قانونی با تخریبکنندگان منابع طبیعی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، موضوع را به مراجع ذیربط اطلاع دهند.
نظر شما