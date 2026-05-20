۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۲

انتصاب یک مشاور برای رئیس کمیته ملی پارالمپیک

طی حکمی از سوی غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک، محمدرضا مظلومی به عنوان مشاور رئیس این کمیته در امور ورزش نابینایان و کم بینایان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، در متن این حکم آمده است:

نظر به تعهد، سوابق ارزشمند و تجارب موثر جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «مشاور رئیس کمیته ملی پارالمپیک در امور ورزش نابینایان و کم بینایان» منصوب می شوید.

امید است با بهره گیری از تجارب ارزنده و دیدگاه های تخصصی شما، زمینه تقویت سیاست گذاری ها و ارتقای جایگاه ورزش نابینایان و کم بینایان کشور بیش از پیش فراهم گردد.

توفیق و سلامتی آن برادر عزیز را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه خداوند متعال خواستارم.

