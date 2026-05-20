حسن اربابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم اعطای تسهیلات به متقاضیان و بنگاه های اقتصادی اظهار کرد: اعطای این تسهیلات علاوه بر رونق اقتصادی باعث اشتغالزایی بیشتر برای جوانان و متقاضیان کار می شود.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه خرد به متقاضیان در شهرستان کاشان پرداخت شد، ابراز کرد: این تسهیلات قرض‌الحسنه از محل تبصره ۱۵ بودجه ۱۴۰۴ کشور پرداخت شد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: با استفاده از این تسهیلات زمینه اشتغال یک هزار و ۹۱۷ نفر در بخش‌های مختلف خصوصی و تعاونی ایجاد شد.

وی همچنین از درخواست بیمه بیکاری یک هزار و ۵۲۸ نفر از ابتدای اسفندماه ۱۴۰۴ تا به امروز در شهرستان کاشان خبر داد و خاطرنشان کرد: ۲۶۳ نفر از این افراد از ابتدای اردیبهشت ماه به کار خود بازگشته اند. اربابی گفت: البته تعدادی از کارخانجات و کارگاه های صنعتی و تولیدی کاشان علیرغم اینکه در جنگ تحمیلی اخیر مورد اصابت قرار گرفته اند ولی با همت کارفرمایان، کارگران را تعدیل نکرده اند که قابل تقدیر و تحسین است.

وی افزود: درخواست های بیکاری در شهرستان کاشان کمتر از سه درصد درخواست های بیمه بیکاری استان اصفهان است.