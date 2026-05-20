  1. استانها
  2. اصفهان
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۸

اعطای ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه خرد به متقاضیان در کاشان

اعطای ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه خرد به متقاضیان در کاشان

کاشان - رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه خرد از محل تبصره ۱۵ بودجه ۱۴۰۴ کشور در کاشان به متقاضیان پرداخت شد.

حسن اربابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم اعطای تسهیلات به متقاضیان و بنگاه های اقتصادی اظهار کرد: اعطای این تسهیلات علاوه بر رونق اقتصادی باعث اشتغالزایی بیشتر برای جوانان و متقاضیان کار می شود.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه خرد به متقاضیان در شهرستان کاشان پرداخت شد، ابراز کرد: این تسهیلات قرض‌الحسنه از محل تبصره ۱۵ بودجه ۱۴۰۴ کشور پرداخت شد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: با استفاده از این تسهیلات زمینه اشتغال یک هزار و ۹۱۷ نفر در بخش‌های مختلف خصوصی و تعاونی ایجاد شد.

وی همچنین از درخواست بیمه بیکاری یک هزار و ۵۲۸ نفر از ابتدای اسفندماه ۱۴۰۴ تا به امروز در شهرستان کاشان خبر داد و خاطرنشان کرد: ۲۶۳ نفر از این افراد از ابتدای اردیبهشت ماه به کار خود بازگشته اند. اربابی گفت: البته تعدادی از کارخانجات و کارگاه های صنعتی و تولیدی کاشان علیرغم اینکه در جنگ تحمیلی اخیر مورد اصابت قرار گرفته اند ولی با همت کارفرمایان، کارگران را تعدیل نکرده اند که قابل تقدیر و تحسین است.

وی افزود: درخواست های بیکاری در شهرستان کاشان کمتر از سه درصد درخواست های بیمه بیکاری استان اصفهان است.

کد مطلب 6835674

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها