به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبداللهی صبح چهارشنبه در دیدار با بازرس کل قضایی خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت تأمین معیشت مردم در شرایط خاص، اظهار کرد: نظارت بر حسن اجرای پدافند غیرعامل، تأمین و توزیع مناسب کالاهای اساسی و رصد وضعیت انبارهای دولتی باید با جدیت دنبال شود.

وی با بیان اینکه در شرایط اضطراری، تأمین معاش مردم در اولویت قرار دارد، افزود: نباید اجازه داد کمبود کالاهای اساسی یا ضعف در مدیریت بازار، موجب نگرانی و نارضایتی عمومی شود.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های متولی تنظیم بازار از جمله سازمان صمت و جهاد کشاورزی، تصریح کرد: سازمان بازرسی باید مطالبه‌گر باشد و دلایل ضعف نظارت بر قیمت‌ها را از دستگاه‌های مسئول پیگیری کند تا از افسارگسیختگی قیمت‌ها جلوگیری شود.

عبداللهی همچنین بر ضرورت عدالت در توزیع اعتبارات و نقش نظارتی دستگاه قضایی در این حوزه تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی بر عرضه مستقیم و باکیفیت محصولات کشاورزی در غرفه‌های شهری تأکید کرد و خواستار همکاری شهرداری و جهاد کشاورزی برای حذف واسطه‌ها و کاهش قیمت‌ها به نفع مردم شد.

مهدی رحیمی بازرس کل قضایی خراسان جنوبی نیز با ارائه گزارشی از عملکرد دو ماه اخیر این مجموعه، گفت: علاوه بر بازرسی‌های برنامه‌ریزی شده در حوزه پدافند غیرعامل و شرایط جنگی، موضوعات مهمی همچون فرونشست زمین نیز بررسی و گزارش‌های مرتبط با آن تنظیم شده است.

وی با اشاره به رسیدگی به شکایات سامانه ۱۳۶ افزود: سال گذشته بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ گزارش و شکایت مردمی در حوزه فساد و تخلفات دریافت و پیگیری شده است.

بازرس کل قضایی خراسان جنوبی همچنین از حفظ بیش از هفت هزار میلیارد ریال اعتبار در استان و انتقال ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار از ستادهای مرکزی به استان از طریق شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی خبر داد.

رحیمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به رصد نحوه توزیع اعتبارات استانی، خاطرنشان کرد: مبانی تخصیص اعتبارات در حال بررسی دقیق است.

بازرس کل قضایی استان نیز در پایان بر آمادگی کامل سازمان بازرسی برای دریافت گزارش‌های مردمی و برخورد با تخلفات و ضعف پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.