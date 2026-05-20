صدور رای محکومیت اداری برای ۷۸ نفر از کارکنان ادارات همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق شهبازی به تشریح عملکرد بازرسی کل استان همدان در سال گذشته پرداخت و اظهار کرد: سال گذشته تعداد ۱۱۸ پرونده موردی و همچنین ۲۹ پرونده برنامه‌ای در سازمان بازرسی استان همدان تشکیل و از سوی گروه های تخصصی بازرسی اجرا شد.

وی با بیان اینکه تعداد پنج گزارش تعقیب کیفری به مراجع قضایی استان و همچنین تعداد ۲۶ گزارش تخلفات اداری به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارسال شد، ادامه داد: این گزارش‌ها به ترتیب برای رسیدگی به جرائم ۹ نفر و تخلفات ۳۵ نفر ارسال شده است.

رئیس منطقه غرب کشور و بازرس کل استان همدان افزود: همچنین تعداد ۳۷۱ مورد پیشنهاد نیز برای اصلاح فراین‌ ها و رویه‌های اداری در دستگاه های اجرایی استان انعکاس یافته است.

وی گزارشات منتج به آرای محکومیت اداری در استان همدان اشاره کرد و افزود: سال گذشته ۴۴ فقره گزارشات منتج به آرای محکومیت اداری شده و بر اساس آن برای ۷۸ نفر از کارکنان ادارات استان رای محکومیت اداری صادر و همچنین آرای قضایی صادره موجب محکومیت ۳ نفر شده است.