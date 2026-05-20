به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدپور صبح چهارشنبه در نشست شورای پدافند غیرعامل استان قزوین که با حضور سردار غلامرضا قمی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزار شد بر نقش کلیدی پدافند غیرعامل در حفظ امنیت، کاهش آسیبپذیری و تداوم خدمات‌رسانی در شرایط بحرانی تأکید کرد.

احمدپور با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به نگاه آیندهنگر و پیشگیرانه در این حوزه احساس میشود، اظهار داشت: پدافند غیرعامل باید در تمام دستگاه‌های اجرایی استان نهادینه شود و دیگر نمیتوان آن را یک موضوع حاشیهای تلقی کرد.

وی جایگاه راهبردی استان قزوین را یادآور شد و افزود: قزوین به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، استقرار بخش مهمی از زیرساخت‌های حیاتی کشور و نقش کلیدی در شبکه حمل‌ونقل و صنعت، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اجرای کامل الزامات پدافند غیرعامل در بخش‌های مختلف است.

معاون استاندار قزوین همافزایی و همافزایی بین دستگاهها را شرط اصلی موفقیت دانست و تصریح کرد: بدون مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای خدمات‌رسان و مجموعه‌های تصمیمگیر، دستیابی به اهداف پدافند غیرعامل ممکن نخواهد بود از این رو باید رویکردی هماهنگ، منسجم و عملیاتی در استان دنبال شود.

احمدپور با قدردانی از حضور سردار قمی در این نشست، خاطرنشان کرد: حمایت و هدایت سازمان پدافند غیرعامل کشور میتواند زمینهساز ارتقای سطح آمادگی، افزایش ایمنی زیرساختها و تقویت تاب آوری استان در برابر تهدیدات مختلف باشد.