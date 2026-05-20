تاکید بر حمایت هدفمند از خانواده شهدا و ایثارگران

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار عبدالهیان، با بیان اینکه بر اساس جزء یک بند ت ماده ۳۱ برنامه هفتم پیشرفت دولت مکلف است با هدف تجمیع و اصلاح قوانین حوزه ایثارگری را در سال اول برنامه هفتم پیشرفت پیگیری و برای انجام مسیر قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، گفت: آنچه مدنظر قانون‌گذار است تقویت عدالت، حمایت هدفمند، ارتقا اثربخشی و همچنین رضایتمندی در جامعه هدف با اصلاح و تجمیع قوانین است.

وی افزود: در راستای اجرایی شدن تکلیف قانونی برنامه هفتم پیشرفت، بنیاد شهید و امور ایثارگران با صرف ساعت‌ها کار کارشناسی با حضور تشکل‌ها و نخبگان حوزه ایثارگری، مدیران ارشد و نمایندگانی از حوزه‌های حقوقی، اداری و برنامه و بودجه دولت و همچنین ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی، نسخه اولیه پیشنهادی تهیه و برای طی مراحل قانونی در سال ۱۴۰۴ به دولت ارسال و پس از طی تشریفات اداری به کمیسیون اجتماعی و فرهنگی ارجاع و با حضور اعضای کمیسیون، تا ماده ۲۴ مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفت.

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران اضافه کرد: با تحمیل جنگ ۱۲ روزه و اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۴ و همچنین جنگ رمضان مجموعه‌های حاکمیتی و دولت، توان و ظرفیت خود را بر تقویت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی جهت دفاع از میهن اسلامی متمرکز کردند و از طرفی با توجه به شرایط پیش آمده جلسات حضوری با توصیه های دستگاه‌های امنیتی به حداقل کاهش یافت. با انتصاب معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید امور ایثارگران در همان موعد و تاکید وی بر رعایت اصل عدالت در خدمت‌رسانی به جامعه هدف و توصیه‌هایی مبنی بر اینکه تدوین و تصویب قوانین به نحوی مدیریت و راهبردی شود که حتی یک نفر از خانواده معظم شهدا و ایثارگران در لایحه پیشنهادی احساس تبعیض نکنند، در همین راستا مجموعه خدمتگزار بنیاد شهید امور ایثارگران با این توصیه راهبردی و ارزشمند موضوع را پیگیری کرده است که امیدواریم به محض عادی شدن شرایط حاکم بر کشور، شاهد بررسی لایحه‌ی پیشنهادی در کمترین زمان ممکن، در کمیسیون مربوطه در دولت باشیم.

عبدالهیان ادامه داد: در ضمن لایحه پیشنهادی در ۸ فصل تدوین شده است که تمرکز آن بر موضوعات مسکن، بهداشت و درمان، تسهیلات اداری و استخدامی، اشتغال و کارآفرینی، معیشت و رفاه و همچنین امور فرهنگی، آموزش و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.