تکذیب ادعای کاهش سطح خدمات رسانی به رزمندگان

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار عبداللهیان معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: در جزء (۱) بند ت ماده ۲۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با توجه به شأن و منزلت خانواده معظم شهدا و ایثارگران و ضرورت توسعه خدمات رسانی به ایشان دولت مکلف است از طریق مراجع ذی ربط و با هدف تقویت عدالت و حمایت هدفمند، ارتقای اثر بخشی و افزایش رضایتمندی جامعه هدف در ارائه خدمات، اقدام قانونی لازم را جهت اصلاح و تجمیع کلیه قوانین و مقررات موجود در حوزه خدمات رسانی به ایثارگران به عمل آورد.

وی افزود: قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶.۴.۳، قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید و جانباز از کار افتاده و مفقود الاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۱۳۷۲.۶.۳۰، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴.۳.۳۱ قوانینی است که بایستی تا پایان سال اول برنامه با رعایت ترتیبات قانونی اصلاح و تجمیع شود.

عبداللهیان ادامه داد: در راستای مصوبه مذکور بنیاد شهید و امور ایثارگران مبادرت به برگزاری جلسات متعدد به مدت ۲۵ هزار ساعت و با دعوت از صاحبنظران مرکز پژوهش‌های مجلس، نمایندگان تشکل‌های شاهد و ایثارگر و فرهیختگان، نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و حوزه نمایندگی ولی فقیه در بنیاد اقدام به تهیه متن پیشنهادی و ارسال به معاونت اول ریاست جمهوری جهت طی مراحل قانونی برای تصویب نهایی در هیئت دولت کرد.

وی خاطرنشان کرد: این لایحه در حال حاضر در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی دولت با حضور اعضا کمیسیون مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفته تا پس از تکمیل برای تصویب نهایی به هیئت محترم وزیران ارسال شود.

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: در این لایحه بنیاد شهید و تمام دستگاه‌های ذی نفع و متولی در جلسات بررسی نسخه اولیه با هدف رضایتمندی و ایجاد عدالت در خدمات برای گروه‌های مختلف ایثارگری، فهم و درک مشترکی برای ارتقا سطح کمی و کیفی خدمات داشتند.

عبداللهیان با بیان اینکه در روزهای اخیر ادعاها و شایعاتی مبنی بر کاهش سطح خدمات رسانی به رزمندگان عزیز در این لایحه مطرح شده تصریح کرد: چنین موضوعاتی صحت نداشته و اتفاقاً در بخش‌هایی از این لایحه خدمات افزایش هم داشته است.

وی افزود: البته پس از تصویب نهایی لایحه در دولت و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی قطعاً نمایندگان و دغدغه‌مند مجلس با نگاه ارتقا سطح خدمات و انجام اصلاحات بنیاد شهید را در مسیر خدمت رسانی بیشتر یاری خواهند کرد.

عبداللهیان تاکید کرد: متولیان بنیاد شهید و امور ایثارگران از هر گونه تغییر و اصلاح در جهت ارائه خدمات بهتر و در شأن جامعه ایثارگری استقبال می‌کنند.