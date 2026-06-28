اصلاح لایحه تجمیع قوانین ایثارگری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، نامدار عبدالهیان معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: در راستای اجرایی شدن جزء یک بندت ماده ۳۱ برنامه هفتم پیشرفت در خصوص ارائه لایحه اصلاح و تجمیع قوانین حوزه ایثارگری با هدف تقویت و حمایت هدفمند، ارتقای اثربخشی و افزایش رضایتمندی جامعه هدف در ارائه خدمات به آنان، جلسات بازنگری لایحه مذکور با حضور معاونین و کارشناسان خبره با دیدگاه اجرایی شدن اهداف مذکور تشکیل شد. در این جلسات هر یک از معاونین و مدیران مجموعه به بیان نظرات کارشناسی حوزه مربوطه پرداخته و دغدغه‌مندی و حساسیت خود را نسبت به جامعه هدف ابراز کردند.

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه اظهار کرد: نکته حائز اهمیت در این دوره از بازنگری، حضور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در حداقل 5 جلسه از جلسات فوق الذکر بوده است. معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید در جریان بررسی لایحه پیشنهادی اعلام کرد که بر اساس گزارش‌های متعدد نهادهای نظارتی حداکثر ۲۵ درصد از قوانین حوزه ایثارگران در طی سنوات گذشته اجرایی شده است. اگر سرنوشت قوانین حوزه ایثارگری اینگونه رقم خورده باشد قطعاً برای جامعه هدف غیر قابل قبول است و این تذکری به مجموعه مدیریتی است که در تدوین لایحه باید آسیب شناسی درستی توسط حوزه‌ها صورت گیرد و نهایتاً در تدوین لایحه باید موانع رفع شود به گونه‌ای که ایثارگر، بدون هیچگونه دغدغه‌مندی و یا مانعی توسط دستگاه‌های اجرایی به تسهیلات و خدمات مربوطه دست یابد.

عبدالهیان افزود: رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی بررسی لایحه راهبردهای خود را در بازنگری جدید برای معاونین و مدیران مربوطه تشریح و اعلام کرد که نسبت دادن عدم اجرای قوانین در حوزه ایثارگری صرفاً به مسائل بودجه‌ای، تفکر درستی نیست. اگر انتظار دارید قوانین بدون کم و کاستی در دستگاه‌های اجرایی عملیاتی شوند به چند نکته باید توجه ویژه داشته باشید.

معاون حقوقی گفت: دکتر سید احمد موسوی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار داشت اولاً لایحه پیشنهادی باید حاوی قوانین و مصوباتی کاملاً شفاف و غیر قابل تفسیر باشد. ثانیاً صرفاً نوشتن قوانین خوب مهم نیست، بلکه اهمیت ضمانت اجرایی انجام آنها از خود اصل قانون مهمتر است که باید به نحو مناسبی لحاظ شود. ثالثاً لایحه به نحوی تهیه شود که احساس تبعیض در ارائه خدمات در بین گروه‌های مختلف جامعه هدف از بین برود. رابعاً ارائه تسهیلات و خدمات متناسب با درجه و نوع ایثارگری برای گروه‌های مختلف جامعه هدف مد نظر باشد. خامسا در تدوین لایحه، نقش سیاستگذاری و مطالبه گری بنیاد شهید و امور ایثارگران از دستگاههای موضوع لایحه پررنگ دیده شود.

عبدالهیان گفت: از نکاتی که رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در این جلسات تاکید داشت این بود که در کنار اصلاح این موارد بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان یک نهاد انقلابی رسالت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را بر عهده دارد که متاسفانه در سنوات گذشته مرجعیت این نهاد انقلابی در این مورد کمرنگ شده است که حتماً در تدوین لایحه این رسالت خطیر به نحوی گنجانده شود که حق مطلب را به نحو احسن انجام داده باشیم.

معاون حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید تاکید کرد ما امروزه در حوزه ایثارگری از قوانین و اسناد بالادستی فراوانی برخوردار هستیم اما متاسفانه جامعه هدف از این قوانین به جهت تفسیرهای متفاوت و متناقض بی‌بهره هستند و همین عامل باعث نارضایتی جامعه هدف شده که در تدوین لایحه حتماً این موارد لحاظ شود.

عبدالهیان در پایان گفت: نهایتاً لایحه پس از جمع بندی‌ نهایی برای طی مراحل قانونی به کمیسیون فرهنگی و اجتماعی دولت ارسال خواهد شد.