مقدم: سلماس در بازسازی واحدهای آسیب دیده از جنگ پیشتاز است 

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر مقدم روز چهارشنبه در دیدار با فرماندار و نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی افزود: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۴۰ روستای بالای ۲۰ خانوار در شهرستان سلماس مشمول برنامه‌ها و خدمات بنیاد مسکن هستند.

وی با بیان اینکه که تا پایان سال ۱۴۰۳ تعداد ۶۶ روستا از طرح‌های اجرایی و عمرانی این نهاد بهره‌مند شده‌اند، اظهار کرد: میزان برخورداری روستاهای سلماس از این خدمات و طرح‌ها در حال حاضر ۴۷.۱ درصد است که این میزان نسبت به میانگین استانی ۵۱ درصد پایین‌تر قرار دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌غربی ادامه داد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده میزان برخورداری روستاهای این شهرستان تا پایان سال مالی ۱۴۰۴، ۵۷.۱ درصد بوده و تا پایان سال ۱۴۰۵ به ۶۷.۱ درصد خواهد رسید که به میانگین استانی ۷۰ درصد نزدیک می‌شود.

مقدم با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مقاوم‌سازی و توسعه زیرساخت‌های روستایی در سلماس، گفت: این شهرستان در اجرای طرح‌های بازسازی و احداث واحدهای آسیب‌دیده از جنگ در سطح استان عملکرد قابل توجهی داشته و جزو مناطق پیشرو آذربایجان‌غربی به شمار می‌رود.

وی اضافه کرد: در جریان جنگ تحمیلی اخیر، سه واحد مسکونی در شهرستان سلماس به طور کامل تخریب شده بود که عملیات اجرایی و فونداسیون این واحدها آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود تا یک ماه آینده به بهره‌برداری برسند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌غربی تاکید کرد: اجرای طرح‌های هادی روستایی، مقاوم‌ سازی واحدهای مسکونی و توسعه خدمات زیربنایی از مهم‌ترین برنامه‌های بنیاد مسکن در مناطق روستایی سلماس است که با هدف ارتقای کیفیت زندگی روستاییان دنبال می‌شود.

فرماندار سلماس نیز در این نشست با اشاره به ضرورت توجه ویژه به توسعه روستاها گفت: توسعه خدمات عمرانی و زیرساختی در روستاها علاوه بر افزایش رفاه عمومی، نقش مهمی در جلوگیری از مهاجرت و تثبیت جمعیت روستایی دارد.

علی علائی افزود: تسریع در اجرای طرح‌های هادی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی از مطالبات جدی مردم شهرستان است و باید با همکاری دستگاه‌ های اجرایی و بنیاد مسکن با جدیت بیشتری پیگیری شود.

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار اظهار کرد: پیگیری برای جذب اعتبارات و حمایت از پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای روستاهای شهرستان در دستور کار قرار دارد.

یعقوب رضازاده گفت: با تعامل و همکاری مسئولان استانی و شهرستانی، روند توسعه و آبادانی روستاهای سلماس شتاب بیشتری می‌گیرد.