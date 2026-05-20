به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه پیگیری معاضدت قضایی و حمایت حقوقی از خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران روز چهارشنبه با حضور علی‌اکبر سلمانی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌شرقی، محبوب علیلو، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان، ثبت چمن، رئیس مرکز وکلا و مشاوران حقوقی استان، برمکی، رئیس دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران استان و دکتر سفیرلو، معاون زندان تبریز برگزار شد. در این نشست بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌ها برای حل مشکلات حقوقی جامعه ایثارگری در چارچوب قانون تأکید شد.

علی‌اکبر سلمانی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌شرقی در این جلسه با قدردانی از همکاری مجموعه دادگستری، مرکز وکلا، دفتر حمایت حقوقی ایثارگران و مسئولان زندان تبریز اظهار داشت: استان آذربایجان‌شرقی مفتخر به ۹ هزار و ۸۰۰ شهید والامقام و ۲۷ هزار و ۵۰۰ جانباز و آزاده سرافراز است و ما عمیقاً معتقدیم باید دین و وظیفه خود را نسبت به این عزیزان و خانواده‌های مکرمشان به بهترین شکل ادا کنیم.

وی با اعلام آمادگی کامل برای استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مرتبط در جهت رفع مشکلات حقوقی جامعه ایثارگری افزود: آماده‌ایم برای حل مسائل حقوقی و قضایی ایثارگران از ظرفیت معاضدت قضایی بهره بگیریم. علاوه بر این، بنیاد شهید تفاهم‌نامه‌ای نیز با ستاد دیه منعقد کرده است و امیدواریم با توسعه این همکاری‌ها، گام‌های مؤثرتری در گره‌گشایی از مشکلات خانواده‌های معظم شهدا برداشته شود.

در ادامه این نشست، محبوب علیلو، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل آذربایجان‌شرقی با اشاره به دو تفاهم‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی موجود میان قوه قضائیه، مرکز وکلا و بنیاد شهید تصریح کرد: خدمت به جامعه ایثارگری و حمایت حقوقی از آنان، علاوه بر لبیک به فرامین امامان انقلاب، یک تکلیف قانونی، شرعی، اجتماعی و اخلاقی است.

وی با تأکید بر همراهی کامل دستگاه قضایی در پیگیری مشکلات حقوقی ایثارگران که آنان را سرمایه‌های اصلی نظام دانست، پیشنهاد کرد: به منظور تدوین یک برنامه عملیاتی مشترک و مدون، این نشست‌ها به صورت منظم و ماهانه تداوم یابد تا روند رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضایی ایثارگران با انسجام و سرعت بیشتری دنبال شود.