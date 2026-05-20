گلوبز: اقتصاد اسرائیل تحت تاثیر جنگ علیه ایران دچار رکود شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی گلوبز در گزارشی با عنوان «اقتصاد اسرائیل تحت تأثیر جنگ با ایران دچار رکود شد»، نوشت: بر اساس برآورد اولیه اداره مرکزی آمار اسرائیل، اقتصاد (این رژیم) در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ به صورت سالانه ۳.۳ درصد کوچک شد و در مقایسه فصلی نیز ۰.۸ درصد کاهش یافت. این افت شدید، پس از دو فصل رشد اقتصادی، عمدتاً ناشی از پیامدهای جنگ با ایران در ماه‌های مارس و آوریل ارزیابی شده است.

گلوبز افزود: یکی از نگران‌کننده‌ترین شاخص‌ها، کاهش ۴.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه به صورت سالانه در مقایسه با سه‌ماهه پایانی ۲۰۲۵ است؛ شاخصی که بازتاب‌دهنده سطح واقعی رفاه و استاندارد زندگی محسوب می‌شود.

این رسانه صهیونیستی نوشت: داده‌ها حاکی از توقف روند بهبود اقتصادی در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ است. تولید بخش تجاری که معیاری برای سنجش فعالیت واقعی بخش خصوصی محسوب می‌شود، در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ به صورت سالانه ۳.۱ درصد کاهش یافت؛ در حالی که در سه‌ماهه پایانی ۲۰۲۵ رشد ۵.۴ درصدی برای آن ثبت شده بود.

گلوبز افزود: هزینه ها در بخشی خصوصی نیز ۴.۷ درصد کاهش یافت و هزینه‌های جاری خانوارها شامل غذا، مسکن، سوخت و برق، ۱۰.۱ درصد افت کرد. همچنین هزینه‌های مصرف عمومی ۴.۸ درصد کاهش یافت که عمدتاً ناشی از سقوط ۲۶.۸ درصدی مخارج غیرنظامی بود. در مقابل، هزینه‌های نظامی به دلیل جنگ ۹ درصد افزایش پیدا کرد.

این رسانه صهیونیستی نوشت: اقتصاددانان معتقدند امکان احیای نسبی اقتصاد اسرائیل در سه‌ماهه دوم وجود دارد، اما میزان آن به تداوم یا توقف درگیری با ایران و سرعت بازگشت به شرایط عادی بستگی خواهد داشت.