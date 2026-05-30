به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی گلوبز، بر اساس گزارش منتشرشده از سوی گروه مالی صهیونیستی فینکس فایننشیال، توانایی خانوارهای صهیونیست برای خرید مسکن به پایین‌ترین سطح خود رسیده و حتی کاهش احتمالی نرخ بهره بانک مرکزی (رژیم) اسرائیل نیز قادر به حل این بحران نخواهد بود.

براساس این گزارش، شاخص استطاعت خرید مسکن که توسط ماتان شتریت اقتصاددان ارشد این شرکت محاسبه شده نشان می‌دهد که یک خانواده با درآمد متوسط در سرزمین های اشغالی تنها حدود ۸۰ درصد درآمد لازم برای خرید یک خانه را دارد؛ یعنی برای خرید مسکن به ۲۰ تا ۲۵ درصد درآمد بیشتر نیاز است.

گلوبز نوشت: این تحلیل با فرض وام مسکن ۱.۱ میلیون شِکِل به مدت ۲۳ سال نشان می‌دهد که با نرخ بهره فعلی، قسط ماهانه حدود 6 هزار و 400 شِکِل است و حتی در صورت کاهش نرخ بهره، این رقم تنها اندکی کاهش یافته و به حدود 6هزار و 200 شِکِل می‌رسد.

اقتصاددان ارشد فینکس فایننشیال تأکید کرد که نرخ بهره تنها عامل تعیین‌کننده نیست و قیمت بالای مسکن، سطح درآمد و شرایط وام نقش مهم‌تری دارند. از سال ۲۰۲۲ به بعد، رشد قیمت مسکن بسیار سریع‌تر از رشد دستمزدها بوده و سهم اقساط مسکن از درآمد خانوارها به حدود ۳۷ درصد رسیده است؛ در حالی که استاندارد مطلوب حدود ۳۰ درصد است. به گفته او، حتی با کاهش نرخ بهره، بدون افزایش قابل توجه دستمزدها یا کاهش قیمت مسکن، بحران استطاعت مسکن در سرزمین‌های اشغالی ادامه خواهد داشت.

به گزارش مهر، جنگ علیه ایران و اختلال در عبورومرور کشتی ها از تنگه هرمز، به تورم در سراسر جهان دامن زده و به انزوای بیشتر رژیم صهیونیستی دامن زده است. این رژیم به خاطر هزینه‌های جنگ با کسری بودجه شدید مواجه شده است.