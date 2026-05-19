به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج یک نظرسنجی که توسط روزنامه «نیویورک تایمز» با همکاری موسسه تحقیقاتی سیه‌نا کالج انجام شد، نشان داد که اکثریت آمریکایی ها با ارائه حمایت اقتصادی و نظامی به رژیم صهیونیستی مخالفند.

بر اساس نتایج این نظرسنجی، 57 درصد از آمریکایی ها مخالفت خود را با ارائه کمک به رژیم صهیونیستی ابراز کردند، در حالی که 37 درصد، حمایت خود را از آن اعلام کردند.

دراین نظرسنجی که در فاصله 11 تا 15 مه انجام شد و بیش از 1500 بزرگسال آمریکایی را شامل می شد، مشخص شد که 37 درصد از آمریکایی ها بیشتر با فلسطینی ها همدردی می کنند و در مقابل 35 درصد با صهیونیست ها همدردی می کنند.

در یک نظرسنجی دیگر که توسط موسسه گالوپ انجام شده، آمده است که 41 درصد از آمریکایی ها همدردی خود را با فلسطینی ها اعلام کرده اند و در مقابل، 36 درصد از رژیم صهیونیستی حمایت کرده اند.

به نوشته این خبرگزاری، ناظران معتقدند که این تغییر سریع در روحیه آمریکایی ها به دلیل افزایش نفوذ جنبش های مردمی حامی فلسطین در ایالات متحده است که در سال های اخیر موفق شده اند «ممنوعیت های سیاسی و رسانه ای» را که مدت ها بحث در مورد سیاست های اسرائیل در کرانه باختری و نوار غزه را احاطه کرده بود، بشکنند.