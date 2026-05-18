به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی گلوبز در گزارشی نوشت: شاخص قیمت مصرف‌کننده اسرائیل در آوریل ۲۰۲۶ نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد افزایش یافت؛ افزایشی که عمدتاً تحت تأثیر پیامدهای جنگ ارزیابی می‌شود.

گلوبز نوشت: بر اساس داده‌های اداره مرکزی آمار اسرائیل، بیشترین افزایش قیمت‌ها مربوط به میوه‌های تازه با ۷.۸ درصد، حمل‌ونقل با ۴.۹ درصد، فرهنگ و سرگرمی با ۳.۴ درصد و پوشاک و کفش با ۲.۴ درصد بوده است. هزینه نگهداری خانه نیز ۰.۵ درصد رشد کرد.

این رسانه صهیونیستی افزود: بازار مسکن اسرائیل نیز دوباره روند افزایشی گرفته است. قیمت خانه‌ها در فاصله فوریه تا مارس به طور متوسط ۰.۳ درصد افزایش یافت. قیمت مسکن در تل آویو با ۱.۲ درصد بیشترین رشد را داشت.