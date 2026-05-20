۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶

شورای برنامه‌ریزی خراسان جنوبی از بودجه‌محوری به برنامه‌محوری حرکت کند

بیرجند-نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس با تأکید بر ضرورت تقویت نگاه برنامه‌محور در استان گفت: شورای برنامه‌ریزی برای افق ۱۰ سال آینده برنامه‌ریزی دقیق و مبتنی بر آمایش داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن هاشمی ظهر چهارشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان جنوبی ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده در حوزه اعتبارات و پروژه‌های عمرانی استان، اظهار کرد: گزارش ارائه شده درباره بودجه و اعتبارات نشان می‌دهد اقدامات کم‌نظیری در این دوره انجام شده و این موفقیت‌ها حاصل همدلی و تعامل میان ارکان مختلف استان است.

وی با اشاره به همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، نیروهای نظارتی، نمایندگان مجلس و مدیریت ارشد استان افزود: امروز فضای همدلی کم‌نظیری در خراسان جنوبی شکل گرفته که آثار آن در روند توسعه استان قابل مشاهده است و امیدواریم این روند ادامه‌دار باشد.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال‌های اخیر «بودجه» بر «برنامه» غلبه پیدا کرده است، تصریح کرد: در سازمان برنامه و بودجه کشور نیز گاهی موضوع برنامه‌ریزی مغفول مانده و لازم است شوراهای برنامه‌ریزی بیش از گذشته به تدوین برنامه‌های بلندمدت توجه کنند.

هاشمی ادامه داد: باید مشخص باشد که افق ۱۰ سال آینده استان در بخش‌هایی مانند معدن، راه، آب، آموزش و سایر حوزه‌ها چیست و نمایندگان و مدیران با اتکا به این برنامه‌ها برای جذب اعتبارات و پیگیری پروژه‌ها اقدام کنند.

وی با تأکید بر اهمیت آمایش سرزمین گفت: لازم است برای هر شهرستان برش مشخصی از سند آمایش تهیه شود تا مسیر توسعه هر منطقه روشن باشد و در تصمیم‌گیری‌ها، اختلاف برداشت‌ها و چالش‌ها به حداقل برسد.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی نابرابری‌ها در شاخص‌های توسعه‌ای اظهار کرد: در برخی مناطق استان از جمله شهرستان‌های درمیان و خوسف، سرانه‌هایی همچون فضای آموزشی، راه روستایی و آب‌رسانی همچنان با چالش‌هایی همراه است و باید در برنامه‌ریزی‌ها توجه بیشتری به این موضوعات شود.

هاشمی خاطرنشان کرد: گاهی شاخص‌های کلی، واقعیت‌های موجود در مناطق را به خوبی نشان نمی‌دهد و لازم است در کنار شاخص‌ها، مصادیق و شرایط واقعی شهرستان‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با قدردانی از استاندار خراسان جنوبی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گفت: اقدامات انجام شده در حوزه اعتبارات و تخصیص منابع ارزشمند و قابل تقدیر است و موفقیت استان در جذب اعتبارات عمرانی و کسب رتبه‌های برتر کشوری، نشان‌دهنده تلاش مجموعه مدیریتی استان است.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی همچنین به ظرفیت‌های معدنی خراسان جنوبی اشاره کرد و افزود: اکنون فرصت مناسبی برای پیگیری سهم بیشتر استان از حقوق دولتی معادن فراهم شده و اگر با برنامه‌ریزی و همدلی این موضوع دنبال شود، می‌تواند در سال‌های آینده تحول بزرگی در خراسان جنوبی ایجاد کند.

هاشمی با بیان اینکه توسعه استان نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و نگاه آینده‌نگر است، تأکید کرد: اگر امروز برای افق چند سال آینده استان در حوزه‌های مختلف برنامه‌ریزی نکنیم، در آینده با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهیم شد.

