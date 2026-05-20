به گزارش خبرنگار مهر، امید مظفری صبح چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و مسئولان روابط عمومی دستگاه های مهدیشهر با موضوع هفته ارتباطات و روابط عمومی در محل فرمانداری به سالروز شهادت شهید آیت الله رئیسی و همراهانش اشاره کرد و افزود: حضور این شخصیت های برجسته انقلاب باعث ایستادگی ما در برابر دشمنان شده است.

وی ادامه داد: اگر امروز فریاد اقتدار و پیروزی خود را سر می دهیم باید قدر دان کسانی باشیم که با شهادت خود راه مقاومت و ایستادگی را نشان دادند.

مسئول بسیج رسانه سپاه استان سمنان با تاکید به لزوم آشنایی نسل جوان با اسطوره ها و شهدا، توضیح داد: اگر اسطوره ها را نشناسیم و نتوانیم به درستی به جامعه معرفی کنیم و کوتاهی انجام شود وقایع و اتفاقات نظیر دی ماه شکل خواهد گرفت.

مظفری با اشاره به اینکه در حوزه روابط عمومی و رسانه هم اکنون در جنگ تمام عیار شناختی قرار داریم، ادامه داد: جنایت کاری نظیر ترامپ با اعلام و توقف جنگ و ایجاد بمباران اطلاعات غلط و مسموم مخاطب را سردرگم می کند که مجموع آن القای ناامیدی است.

وی اضافه کرد: در شرایطی که دشمن همه تلاش خود را برای نا امید کردن نسل جوان از دستاوردهای نظام و انقلاب و مسئولان به کار بسته، تنها ابزار ما در این بین امید آفرینی است.

مسئول بسیج رسانه سپاه استان سمنان با تاکید به اینکه مهدیشهر همیشه طلایه دار افتخار در طول تاریخ بوده است، بیان کرد: این شهرستان همواره در انقلاب و دوران جنگ تحمیلی، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان قهرمان پروری خود را به اثبات رسانده و شاهد ورق خوردن برگ زرینی در تاریخی این شهرستان بودیم و باید این واقعیت و حقایق به درستی به نسل جوان معرفی شود.

مظفری ادامه داد: در حوزه رسانه بعد از جنگ ۱۲ روزه در حوزه آفندی عملکرد خوبی داشتیم و امروز نیز دست برتر را داریم به این معنا مه جریان مقاومت توانسته به خوبی ایفای نقش کند.

وی افزود: امروز باید بدانیم که دشمن کجا ایستاده است زمانی که عوامل ناآگاه و معاند، میدان و عملکرد دشمن را خوب بشناسیم در نهایت عملکرد ما هم موثرتر واقع می شود.

مسئول بسیج رسانه سپاه استان سمنان با اشاره به اینکه پیوند بین سپاه و روابط عمومی دستگاه ها قرارگاه شهید نایینی را شکل داده است، اضافه کرد: مدیران با حضور در شب های اقتدار میان مردم و رسانه ها در روایت خدمت قرار گرفته و ضمن بیان اقدامات دستگاه های خود مطالبات مردمی نیز مطرح می شود.