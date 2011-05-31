به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر رعایتی ظهر سه شنبه در نخستین گردهمایی مدیران و رابطان روابط عمومی سپاه قائم آل‌محمد (عج) استان سمنان گفت: اطلاع‌رسانی دقیق روابط‌ عمومی‌ها و رسانه‌ها موجب حضور به موقع مردم در صحنه و مقابله با انواع تهاجمات دشمن است.

وی با بیان اینکه روابط‌ عمومی‌های‌ سپاه و بسیج به عنوان دیده‌بانان متعهد و تیزبین نظام هستند، گفت: روابط عمومی سپاه تبلیغات مسموم دشمن را رصد و با اطلاع‌رسانی صحیح و دقیق تمام دسیسه‌های دشمن را خنثی‌ می‌کنند.



مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان سمنان تصریح کرد: یکی از راه‌های افزایش آگاهی و بصیرت عمومی نسبت به اهداف دشمنان داخلی و خارجی استفاده بهینه، مناسب، بهنگام و بجا از سلاح قلم است.



حجت‌الاسلام رعایتی اظهار داشت: از آغاز پیروزی انقلاب تا کنون در عمل ثابت کرده‌ایم که دشمنان با تفکر بسیجی ناکام شده‌اند، چرا که به فرموده امام (ره) کشور با تفکر بسیجی هرگز روی ذلت را نخواهد دید.



مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان سمنان افزود: ایثار، نوع‌دوستی، اسلام‌ دوستی و میهن دوستی از شاخصه‌های تفکر بسیجی است.



وی تاکید کرد: روابط عمومی بسیج و سپاه پیشگام مقابله با جنگ نرم است و پیروزی و موفقیت کسب شده در فتنه سال 88 چیزی جز تلاش و کوشش فراوان در این زمینه نیست.



وی اضافه کرد: با وجود اینکه ما از نظر امکانات از رسانه‌های غربی از نظر کمی و کیفی عقب هستیم اما توانستیم در جنگ نرم که سخت تر از جنگ سخت بود پیروز شویم.



رعایتی تصریح کرد: دشمنان علیرغم امکانات و ابزار فراوان به علت نداشتن صداقت تاکنون موفق نبوده‌اند لذا ما باید با حداقل‌ امکانات موجود صادقانه و بدور از اغراق خدمت کرده و موظفیم از اسلام و انقلاب دفاع کنیم.



حجت‌الاسلام والمسلمین رعایتی ادامه داد: خبرنگاران و روابط عمومی‌ها در راستای انتشار اخبار باید هوشیارانه عمل کنند.



وی افزود: دشمنان با حقیقت نشان دادن باطل، سعی در گرایش مردم به سمت باطل دارند، بنابراین وظیفه روابط عمومی‌ها و خبرنگاران بسیج و سپاه این است که با پوشش درست اخبار به مردم آگاهی دهند.