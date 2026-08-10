به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمهدی حقشناس ظهر دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیر بسیج رسانه شهرستان، با اشاره به اهمیت جایگاه رسانه در شرایط امروز اظهار کرد: دشمن بخش قابل توجهی از توان خود را در میدان رسانه و جنگ شناختی به کار گرفته و مقابله با این جریان نیازمند روایت دقیق، صادقانه و امیدآفرین از واقعیتهای جامعه است.
وی افزود: عرصه رسانه امروز یکی از مهمترین میدانهای رویارویی است و فعالان این حوزه باید با هوشیاری و مسئولیتپذیری، در برابر تحریف واقعیتها ایستادگی کرده و زمینه افزایش آگاهی عمومی را فراهم کنند.
مسئول بسیج رسانه مازندران با تقدیر از تلاشهای مدیر پیشین بسیج رسانه شهرستان، خدمات و فعالیتهای انجامشده در مسیر تقویت جبهه رسانهای شهرستان را ارزشمند دانست و برای وی در ادامه مسیر خدمت آرزوی موفقیت کرد.
حقشناس همچنین انتصاب مدیر جدید بسیج رسانه شهرستان را تبریک گفت و بیان کرد: مسئولیت در بسیج رسانه صرفاً یک جایگاه اداری نیست، بلکه امانتی است که باید با روحیه جهادی و در راستای خدمت به مردم و تقویت ارزشهای انقلاب اسلامی دنبال شود.
وی ایجاد همدلی و همافزایی میان اصحاب رسانه را از اولویتهای بسیج رسانه دانست و ادامه داد: شناسایی و پرورش نیروهای توانمند و متعهد، حمایت از خبرنگاران و فعالان رسانهای و فراهم کردن بستر فعالیتهای نوآورانه باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
مسئول بسیج رسانه مازندران تأکید کرد: جهاد تبیین نیازمند حضور فعال و مستمر رسانههاست و خبرنگاران میتوانند با روایت درست وقایع، مقابله با شایعات و برجسته کردن واقعیتها و ظرفیتهای جامعه، نقش مهمی در خنثیسازی عملیات روانی دشمن ایفا کنند.
حقشناس در پایان با قدردانی از مسئولان، فرماندهان، خبرنگاران و فعالان رسانهای که با روحیه بسیجی در مسیر آگاهیبخشی و خدمت به مردم فعالیت میکنند، بر ضرورت استمرار همکاری و همافزایی میان مجموعههای مختلف رسانهای شهرستان تأکید کرد.
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