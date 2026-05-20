کیان دهراب پور در حاشیه سفر به کاشان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ذخائر خونی اصفهان به اندازه کافی است، اظهار کرد: این اطمینان را به هم استانی ها می‌دهیم که از نظر ذخائر خونی هیچ مشکلی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه شاخص رشد میزان اهدای خون در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است، ابراز کرد: در این شاخص استان اصفهان بعد از زنجان رتبه دوم را در سطح کشور به دست آورده است.

مدیرکل سازمان انتقال خون استان اصفهان تصریح کرد: همچنین استان اصفهان در میزان خونگیری نسبت به پرسنل و کارکنان در میان استان‌های کشور بعد از تهران حائز رتبه دوم است.

وی با اشاره به رشد ۴۰ درصدی اهدای خون توسط بانوان در استان اصفهان خاطرنشان کرد: از این شاخص استان اصفهان دارای رتبه پنجم کشوری است.

دهراب پور افزود: سازمان انتقال خون استان اصفهان در سال ۱۴۰۴ به غیر از تامین کامل نیاز استان، ۶ هزار و ۶۳۰ واحد خون توسط این سازمان به مناطق دیگر نیز ارسال شد.