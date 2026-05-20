به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم بعد از ظهر چهارشنبه در دومین گردهمایی ملی بوم‌گردی به میزبانی شاهرود در محل سالن پورسینا دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با حضور معاون وزیر میراث فرهنگی، اظهار داشت: برای شکوفایی گردشگری در منطقه وجود هم افزایی و همراهی همه اجزای جامعه ضروری است.

وی با تاکید به اینکه شاهرود از حوزه طبیعی، فرهنگی، اماکن مذهبی و تاریخی و زمین شناسی حرف برای گفتن بسیار دارد، ادامه داد: بسیاری از این ظرفیت ها آن طور که باید معرفی و تبیین نشده است.

عضو خانه ملت با اشاره به فعالیت بالغ بر چهار هزار هنرمند صنایع دستی در استان، ادامه داد: نیمی از این تعداد حدود ۶۰ درصد در شرق استان فعال هستند.

عجم به شهر کلاته خیج به عنوان شهر دست بافته ها اشاره داشت و بیان کرد: طی سنوات اخیر این شهر درآمد میلیاردی از قبال فروش صنایع دستی داشته که به حمایت هر چه بیشتر نیاز دارند.

وی از جمله مشکلات تولید کنندگان صنایع دستی را نبود بازاری برای عرضه محصولات دانست و افزود: به همین دلیل ایجاد یک بازار گاه برای عرضه محصولات هنرمندان عرصه صنایع دستی یک ضرورت است.