حسن شیخی قهرمان دسته برتر امیدهای کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هیئت تنیس روی میز استان یزد، حسن شیخی با کسب عنوان قهرمانی دسته برتر امیدهای کشور، به نخستین قهرمان یزدی این رده در تاریخ تنیس روی میز استان تبدیل شد.

شیخی در ادامه موفقیت‌های خود در رقابت‌های دسته یک بزرگسالان کشور نیز به مقام قهرمانی رسید و با این عنوان، جواز حضور در دسته برتر بزرگسالان کشور را به دست آورد.

این ورزشکار یزدی در ادامه به اردوی تیم ملی بزرگسالان کشور دعوت شد تا مسیر حضور خود در سطح ملی را ادامه دهد.

قهرمانی شیخی در رده‌های امید و بزرگسالان، نشان‌دهنده ظرفیت و استعدادهای تنیس روی میز استان یزد و موفقیت ورزشکاران بومی در سطح ملی است.