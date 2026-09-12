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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۴

حسن شیخی قهرمان دسته برتر امیدهای کشور شد

حسن شیخی قهرمان دسته برتر امیدهای کشور شد

یزد - حسن شیخی، ملی‌پوش تنیس روی میز یزد، با قهرمانی در دسته برتر امیدهای کشور و دسته یک بزرگسالان، جواز حضور در دسته برتر بزرگسالان را کسب کرد و به اردوی تیم ملی بزرگسالان دعوت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هیئت تنیس روی میز استان یزد، حسن شیخی با کسب عنوان قهرمانی دسته برتر امیدهای کشور، به نخستین قهرمان یزدی این رده در تاریخ تنیس روی میز استان تبدیل شد.

شیخی در ادامه موفقیت‌های خود در رقابت‌های دسته یک بزرگسالان کشور نیز به مقام قهرمانی رسید و با این عنوان، جواز حضور در دسته برتر بزرگسالان کشور را به دست آورد.

حسن شیخی قهرمان دسته برتر امیدهای کشور شد

این ورزشکار یزدی در ادامه به اردوی تیم ملی بزرگسالان کشور دعوت شد تا مسیر حضور خود در سطح ملی را ادامه دهد.

قهرمانی شیخی در رده‌های امید و بزرگسالان، نشان‌دهنده ظرفیت و استعدادهای تنیس روی میز استان یزد و موفقیت ورزشکاران بومی در سطح ملی است.

کد مطلب 6944630

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