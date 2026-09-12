مستند «مسئله‌ داخلی» آماده نمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، مستند «مسئله داخلی» که برای اولین بار سراغ روایتی گفته نشده از ارتباط آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی با حزب الله لبنان رفته است، با طی آخرین مراحل تولید، برای نمایش در جشنواره «سینماحقیقت» آماده می‌شود.

فیلمبرداری این مستند، در لبنان و ایران انجام شده و گفتگوهای اختصاصی و روایتی دست اول از شخصیت های برجسته حزب الله همچون شهید سید حسن نصرالله، شیخ نعیم قاسم، شهید سید هاشم صفی الدین، شهید شیخ نبیل قاووق و نیز نزدیکان و شاگردان آیت الله مصباح یزدی دارد.

این مستند که محصول ستاد بزرگداشت علامه مصباح یزدی (قدس‌سره) است، با تهیه‌کنندگی و کارگردانی سید محمدعلی صدری‌نیا و طراحی سناریو و نویسندگی علی صفارهرندی تولید شده است.