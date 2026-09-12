  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۸

مستند «مسئله‌ داخلی» آماده نمایش شد

مستند «مسئله‌ داخلی» آماده نمایش شد

مستند «مسئله داخلی» با تهیه‌کنندگی و کارگردانی سیدمحمدعلی صدری‌نیا برای شرکت در جشنواره «سینماحقیقت» آماده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، مستند «مسئله داخلی» که برای اولین بار سراغ روایتی گفته نشده از ارتباط آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی با حزب الله لبنان رفته است، با طی آخرین مراحل تولید، برای نمایش در جشنواره «سینماحقیقت» آماده می‌شود.

فیلمبرداری این مستند، در لبنان و ایران انجام شده و گفتگوهای اختصاصی و روایتی دست اول از شخصیت های برجسته حزب الله همچون شهید سید حسن نصرالله، شیخ نعیم قاسم، شهید سید هاشم صفی الدین، شهید شیخ نبیل قاووق و نیز نزدیکان و شاگردان آیت الله مصباح یزدی دارد.

این مستند که محصول ستاد بزرگداشت علامه مصباح یزدی (قدس‌سره) است، با تهیه‌کنندگی و کارگردانی سید محمدعلی صدری‌نیا و طراحی سناریو و نویسندگی علی صفارهرندی تولید شده است.

کد مطلب 6944678
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها