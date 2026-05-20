به گزارش خبرگزاری مهر، علی فرجی روز چهارشنبه، با حضور در دانشگاه هنر اسلامی تبریز از پروژههای عمرانی، فضاهای آموزشی و ظرفیتهای توسعهای این دانشگاه بازدید کرد.
در این بازدید، آخرین وضعیت چند پروژه مهم از جمله پروژه ملی چندرسانهای، خوابگاه دانشجویی پسران بهارستان، زمین فوتبال چمن مصنوعی و ساختمان شهدای مدافع حرم مورد بررسی قرار گرفت.
مسئولان دانشگاه در توضیح روند پیشرفت پروژه ملی چندرسانهای، با اشاره به مشکلات ناشی از کمبود اعتبارات و افزایش هزینهها، خواستار حمایت و تخصیص منابع مالی از محل ردیفهای بودجهای برای تکمیل این طرح مهم ملی شدند.
همچنین فرجی و هیئت همراه با حضور در خوابگاه بهارستان و زمین چمن مصنوعی دانشگاه، اقدامات انجامشده در حوزه توسعه زیرساختهای رفاهی، ورزشی و دانشجویی را بررسی کردند.
در بخش دیگری از این بازدید، مجموعه تاریخی کاروانسرای دانشکده معماری و خانه نفیسی این دانشکده با قابلیت تبدیل به موزه، رستوران سنتی و هتل بومگردی مورد بازدید قرار گرفت. در این بازدید، بر ضرورت تسریع در مرمت و بازسازی این بناهای ارزشمند تاریخی تأکید و ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری آنها تبیین شد.
مسئولان دانشگاه با اشاره به پیشبینی اعتبارات عمرانی در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ برای مرمت ابنیه تاریخی مراکز آموزش عالی، خواستار حمایتهای ویژه از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان شدند.
در ادامه، ساختمان شهدای مدافع حرم با کاربری آموزشی دانشکده معماری نیز مورد بازدید قرار گرفت و روند مقاومسازی و نوسازی آن تشریح شد.
نظر شما