به گزارش خبرنگار مهر، شهردار و فرماندار بوشهر با هدف بررسی روند اجرای طرح‌های عمرانی و شناسایی موانع پیش‌روی پروژه‌های شهری، از تعدادی از پروژه‌های فعال، طرح‌های اولویت‌دار و پروژه‌های مورد نیاز شهر بازدید کردند.

شهردار بوشهر صبح شنبه در جریان این بازدید اظهار کرد: بخشی از پروژه‌های عمرانی شهر بوشهر مستقیماً از مطالبات و خواسته‌های شهروندان نشأت گرفته و اجرای آنها می‌تواند نقش مؤثری در حل برخی مشکلات اساسی شهر داشته باشد.

حسین حیدری با اشاره به تأثیر این طرح‌ها در حوزه حمل‌ونقل و زیرساخت‌های شهری افزود: کاهش گره‌های ترافیکی، بهبود دسترسی‌های شهری و رفع یا کاهش معضل آبگرفتگی معابر از جمله موضوعاتی است که اجرای برخی پروژه‌های عمرانی می‌تواند در بهبود آنها مؤثر باشد.

شهردار بوشهر با بیان اینکه در جریان این بازدید آخرین وضعیت پروژه‌های در دست اجرا مورد بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: روند پیشرفت عملیات، ضرورت اجرای برخی طرح‌های جدید و چالش‌های موجود در مسیر اجرای پروژه‌ها برای فرماندار تشریح شد.

وی ادامه داد: برخی طرح‌ها به دلیل وجود موانع و نیاز به هماهنگی با دستگاه‌های مختلف هنوز وارد مرحله اجرا نشده‌اند که در این بازدید، موضوعات مرتبط با این پروژه‌ها و راهکارهای رفع موانع مورد بررسی قرار گرفت.

حیدری تأکید کرد: اجرای همه پروژه‌های شهری صرفاً با اقدامات شهرداری امکان‌پذیر نیست و در برخی موارد، همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مختلف شهری برای رفع موانع و فراهم کردن مقدمات اجرای طرح‌ها ضروری است.

وی هدف از این بازدیدها را فراتر از بررسی وضعیت فیزیکی پروژه‌ها دانست و گفت: تلاش می‌شود با شناسایی دقیق موانع و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها، زمینه برای تسریع در اجرای طرح‌هایی که تأثیر مستقیم بر کیفیت زندگی شهروندان دارند، فراهم شود.

در ادامه این بازدید، فرماندار بوشهر نیز در جریان جزئیات پروژه‌های عمرانی، مسائل اجرایی و موانع موجود قرار گرفت و موضوعات مرتبط با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در اجرای طرح‌های شهری مورد بررسی قرار گرفت.