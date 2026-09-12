به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، گواهینامه درجه یک هنری علیرضا داودنژاد همزمان با روز ملی سینما اعطا می‌شود. این برنامه که در ادامه آئین های اهدای گواهینامه درجه یک هنری به هنرمندان فرهیخته سینمای ایران با عنوان «بزرگداشت مقام والای هنر» برگزار می‌شود در هشتمین مراسم میزبان علیرضا داودنژاد است.

در این مراسم که ساعت ۱۴:۳۰روز یکشنبه ۲۲ شهریور در سالن سیف الله داد سازمان سینمایی برگزار می شود نشان درجه یک هنری این فیلمساز و فیلمنامه‌نویس مطرح سینمای ایران اهدا می‌شود.

قبل از مراسم قرار است در ساعت ۱۲ فیلم «خانه عنکبوت» ساخته علیرضا داودنژاد با بازی جمشید مشایخی، عزت‌الله انتظامی و داوود رشیدی سه تن از بازیگران مطرح تاریخ سینمای ایران به نمایش درآید.

علیرضا داودنژاد با بیش از نیم قرن فعالیت مستمر هنری از سینماگران تاثیرگذار سینمای ایران محسوب می شود که به عنوان فیلمنامه نویس، کارگردان و بازیگر آثار مطرحی از وی به یادگار مانده است.

پیش از این جهانگیر میرشکاری، سیروس الوند، مجتبی راعی، ابوالفضل پورعرب، جعفر دهقان، مینو غزنوی و مجید مظفری در مراسم «بزرگداشت مقام والای هنر» گواهینامه درجه یک هنری دریافت کرده‌اند.